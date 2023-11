Gândurile lui Fuego înainte de a intra pe scenă. Verifică mereu publicul înainte: „Am murit și am înviat” VIDEO EXCLUSIV

Fuego este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Interpretul se bucură de o carieră de succes și de milioane de fani care îl îndrăgesc. De 15 ani, Fuego umple Sala Palatului și oamenii vin să-l vadă din toate colțurile țării pentru a se bucura de muzica lui. Anul acesta, pe numele său real, Paul Surugiu a împlinit 30 de ani de carieră în muzică. Cu toate acestea, artistul ne-a făcut o dezvăluire uimitoare! În exclusivitate pentru Playtech Știri, am aflat ce se întâmplă cu artistul înainte de a intra pe scenă! Nimeni nu s-ar fi așteptat la asta după 3 decenii de carieră.

Fuego a moștenit pasiunea pentru muzică de la mama sa. Femeia care i-a dat viață este cea care l-a inspirat să aleagă drumul muzicii. Pe când era doar un copil, Paul a ascultat-o pe mama sa cântând unele dintre cele mai cunoscute șlagăre din România și a început să o imite. Ulterior, a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România.

Fuego a vorbit despre parcursul său în muzică, dar și despre împlinirea pe care o simte acu, după 30 de ani de carieră. Cu toate acestea, bărbatul recunoaște că viața lui nu este tot timpul roz!

“Eu sunt un om care s-a născut cu fericirea pe chip. Am făcut exact cee ace mi-am dorit. Nu uitați că De mic am cântat, de mic mama m-a dat la Școala Populară de Artă, de mic m-am dus la actorie și la musical, am fost student la București, am fost angajat 15 ani într-un teatru de revistă la București, deci am făcut doar ceea ce mi-a plăcut.

Chiar și după 30 de ani de carieră, Fuego se confruntă cu emoții cumplite înainte de a intra pe scenă. Artistul recunoaște că emoțiile sunt atât de mari, încât , spun el: “Am murit și am înviat!”.

Cântărețul ne-a oferit mai multe detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri:

“Emoțiile le am înainte de a intra cu 5 minute și după ce intru pe scenă, încă 5 minute, pentru că nu știu cum reacționează publicul. Îmi place să mă uit prin ochiul cortinei. Fiecare cortină la sala de spectacol, are un ochi al ei și te uiți și îți vezi publicul care intră în sală. Îi văd pe oameni cum vorbesc între ei, unii zâmbesc, unii sunt triști și mă gândesc… Oare cum o să mă primească când intru pe scenă? Primele 5 minute sunt cele mai grele.

Artistul care nu are emoții, atunci nu este artist. Mi se ridică mărul lui Adam, abia înghit. Când se apropie momentul să intru pe scenă, am cele mai mari emoții. Anul acesta fac 30 de ani de activitate profesională și nu am crezut că pot simți asta după atât de mult timp. Acum nu vorbesc despre Sala Palatului, ci despre o localitate mică.

De exemplu, o localitate, o comună lângă Iași. Bârnova, parcă… Mă așteptau peste 5.000 de oameni în aer liber. Până am ajuns la scenă, am murit și am înviat. Toată lumea mă oprea și îmi strângea mâna. Acestea sunt emoțiile firești. Să știi că de 30 de ani mă hrănesc cu aceste emoții. Nu știu ce aș fi făcut fără ele. Am 47 de ani și încă tremur când intru pe scenă.”, ne-a mai spus artistul, în exclusivitate pentru Playtech Știri.