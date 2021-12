Gafa uriașă a lui Nicușor Dan a stârnit hohote de râs. Ce a spus despre Dunăre

Nicușor Dan a făcut o gafă uriașă care i-a lăsat pe români cu zâmbetul până la urechi minute bune. Ce greșeală colosală a făcut primarul Capitalei? Cei care l-au auzit au izbucnit imediat în râs.

Nicușor Dan a făcut o gafă uriașă care i-a făcut pe mulți români să râdă în hohote. Primarul Capitalei a făcut greșeala imensă în timpul unei conferințe de presă. Concret, edilul a confundat râul Dâmbovița cu Dunărea, sugerând că fluviul străbate Bucureștiul.

Afirmația sa greșită a venit în momentul în care a discutat despre problemele existente la Pasajul Unirii. Primarul recunoaște că Pasajul Unirii și zona de sub Piața Unirii sunt într-un stadiu avansat de degradare, dar spune că deocamdată nu sunt soluții pentru rezolvarea problemei din lipsa banilor.

Edilul dorea să vorbească de fapt despre Dâmbovița, nu despre Dunăre. Amintim că recent traficul din Capitală a fost restricționat. Autoritățile au intervenit de urgență după ce s-a sesizat faptul că există un risc mare de prăbușire al unui perete lateral al pasajului.

„Când am ajuns primar general am cerut să expertizăm podurile și pasajele din București. Așa am aflat cât de afectate sunt cele 22 de poduri și 7 pasaje pe care Primăria Capitalei le are în grijă.

Am consolidat podurile Mihai Bravu, Străulești, Grant și urma să începem lucrările la Podul Fundeni. Cea mai gravă situație este, însă, la Piața Unirii. Zilele acestea am văzut că au început să se desprindă pereții în pasajul rutier.

Pericolul este în toată zona Unirii, la planșeul care „înghite” râul Dâmbovița și desparte tot ce este la suprafață de stațiile de metrou. Am expertizat zona acum doi ani, iar rezultatele au fost îngrijorătoare: structura are risc seismic ridicat și se poate prăbuși la un cutremur”, a declarat Gabriela Firea, fost edil al Capitalei, conform antena3.ro.