Gafa colosală a lui Florin Ristei. Ce a îndrăznit să divulge despre X Factor

Face el ce face și ajunge, din nou, în centrul atenției. Florin Ristei s-a dat de gol în cadrul unui celebrul podacast de pe Youtube. Artistul a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, în culisele sezonului pe care l-a câștigat la X Factor România în 2013. De ce au mers reporterii la mama sa acasă. Fanii nu se așteptau la asta.

Florin Ristei nu mai are nevoie de nicio prezentare. Este unul dintre cei mai apreciați și talentați artiști din România, are o voce inconfundabilă și s-a născut pentru a fi un real entertainer. Solistul de la FreeStay este singurul fost concurent și câștigător al unui show de la talente din România care a reușit să fie juratul respectivei emisiuni: X Factor.

Talentul său indiscutabil și faptul că este telegenic i-au convins pe producătorii de la Neatza cu Răzvan și Dani să-l cheme în echipa lor de matinal, acolo unde a dovedit că decizia de a parcurge o carieră în televiziune este o idee extrem de bună. Florin Ristei a fost invitat, recent, la podcastul lui Gojira acolo unde cei doi artișit au stat la „Aproximativ Discuții”.

Logodnicul lui Naomi Hedman a povestit cum au decurs audiții pentru el în 2013 și ce anume l-a nemulțumit în sezonul X Factor unde a ieșit câștigător, într-un final. Florin Ristei s-a dat de gol, spunând că șefii show-ului încercau să-i concureze o poveste de viață emoționantă, pentru a câștiga simpatia publicului.

„Eu trebuia să am poveste în 2013. Eu am câștigat în ciuda șanselor. Voiau să caute orice: ce îți place, ce nu-ți place, părinții, dacă am avut vreo dramă în copilărie. Dacă am un cățel, hai să arătăm cățelul la televizor. Dacă am avut probleme, dacă am avut o copilărie nu știu cum, dacă am stat la cămin, cum a fost, câți bani aveam. Nu am vrut nimic din toate astea, eu știu să cânt, atât știu să fac. Dacă vă place bine, dacă nu, nu.

Nu se confecționase o poveste pentru mine. Dacă nu vrei, nu ți-o bagă pe gât, doar îți sugerează. De exemplu, haide să facem un interviu cu mama ta acasă, că o să fie emoționant. Le-am spus că nu o să obțină nimic de la ea, mama e la fel ca mine. Nu e pe drame (…). Au fost acasă și au întrebat-o dacă au existat perioade grele, iar mama a început să râdă.