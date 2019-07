Gabrielei Firea i-a murit soțul în urma unui atac cerebral. Ce a făcut-o apoi să plece de la Antena 3

Gabriela Firea a mărtusitit ce a făcut-o să intre în politică. Mulți nu știu de ce, dintr-o dată, nu au mai văzut-o pe micile ecrane. Care este adevărul?

Gabriela Firea, despre plecare din presă

Toată lumea știe trecutul din presă al primarului general al Capitalei. Aceasta, înainte să intre în politică, a fost jurnalist și realizator de emisiuni de televiziune cu profil economic și politic. A mărturisit, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”, difuzată de Mediafax, că un moment dificil a făcut-o să renunțe de tot la jurnalism. ”După ce am trecut printr-o tragedie personală (n.r. primul soț al Gabrielei Firea a murit in 2010 în urma unui atac cerebral), la aproape un an, Dumnezeu mi-a arătat în față o altă viață.

Am început o nouă viață, într-o altă familie, m-am recăsătorit cu Florentin (n.r. Pandele). Așa s-a considerat la acel moment că fiind căsătorită cu un om politic, primar într-un oraș de lângă București, nu mai pot să realizez emisiuni politice. Așa a fost decizia! Nu mi s-a spus direct, dar cumva am simțit, am înțeles”, a povestit Gabriela Firea.

„A fost neplăcut, dar așa a vrut destinul”

Aceasta a mai afirmat că a avut în minte și varianta în care ar fi putut să intre în zona emisiunilor cu profil social și de divestisment. Atunci a simțit că nu mai are foarte multă întredere în jurnalistul din interiorul său, iar, fiind căsătorită cu un om politic, nu a vrut să creeze probleme. A avut totuși o clipă în care a simțit că s-ar mai putea îndrepta cândva spre presă, după ce a născut.