Gabriela Firea susține că adversarii politici au vrut să o scoată din joc. ”S-au interesat să vadă cât de grav sunt bolnavă!”

Gabriela Firea este sigură de faptul că oameni importanți din politică au vrut să o scoată din joc. Adversarii primarului Capitalei s-au interesat în detaliu de starea sa de sănătate.

Gabriela Firea, pândită de adversari. Oamenii din politică vor să o scoată din joc

Primarul general al Bucureștiului a declarat, în cursul zilei de joi, că oameni importanți din politică s-au intersat în mod special de afecțiunea de care suferă, pentru a se gândi la un plan care ar scoate-o din joc, susține aceasta. Anumiți politicieni s-au dovedit extrem de interesați de starea reală de sănătate a primarului. Gabriela Firea a susținut că nu consideră că are dușmani, dar cei care au întrebat dacă afecțiunea sa este reală sau nu au dat dovadă de mult cinism.

„Sunt un om operat de două săptămâni şi jumătate. Mâine, împlinesc trei săptămâni, mă simt bine, de luni sunt la serviciu. A fost o ultimă intervenţie, organismul şi-a revenit, consider că am văzut moartea cu ochii şi consider că văd lucrurile cu alţi ochi acum. Au fost momente cumplite pentru famila mea. Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu m-a lăsat să intru în panică. Sunt un om credincios din copilărie. Credeam că nu mă mai miră nimic, dar am fost neplăcut surprinsă să aflu că au fost persoane importante care au mers şi în zona medicală să se intereseze de realitatea afecţiunii mele, să vadă cât de grav este şi dacă pot fi scoasă din joc din acest motiv”, a declarat Gabriela Firea, la „Marius Tucă Show”, citată de Hotnews.

„Organismul și-a revenit”

Amintim că Gabriela Firea a suferit o intervenție la finele lunii iulie în scopul remedierii unei afecțiuni de colon de care suferea. Operația a avut loc la spitalul Dr. Ioan Cantacuzino din București și a fost realizată de o echipă de medici formată din: Iulian Brezean (managerul spitalului), Sorin Petrea (director medical, medic primar chirurgie generală), Eduard Catrina (medic primar chirurgie generală), Mihaela Vilcu (medic primar chirurgie generală) şi Iulia Grigore (medic specialist ATI). Firea a mai fost operată la finalul anului 2018, iar mai apoi în ianuarie și martie 2019, în prima i s-a găsit o sârmă în colon.