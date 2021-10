Ce i-au făcut părinții lui Dani Oțil când era mic: ‘Am plâns 3 zile și 3 nopți’

Diminețile fără emisiunea Neatza cu Răzvan și Dani ar fi ca zilele de octombrie fără plăcintă cu mere sau ciocolată caldă. Simpaticii matinali de la Antena 1 au comis-o din nou. Dani Oțil a povestit ce i-au făcut părinții pe vremea când era doar un prunc.

De când a devenit părinte, Dani Oțil este și mai precaut atunci când vine vorba de siguranța familiei sale. Cu toate acestea, simpaticul matinal a povestit un episod amuzant în ediția de vineri, 1 octombrie, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Într-o discuție despre momentele în care bebelușii plâng și nu știi exact motivul, soțul Gabrielei Prisăcariu a mărturisit că nu vede foarte bine din cauza picăturilor pe care și le-a administrat în urma oboselii.

Deși nu reușește să se odihnească foarte mult, fiind atent la nevoile bebelușului, proaspătul tătic le-a povestit colegilor săi de platou un episod amuzant din copilăria sa, când nu reușea să se oprească din plâns. Ce sfat extraordinar i-a dat unchiul lui Dani Oțil mamei sale, pentru a opri copilul din plâns:

Dani Oțil: Cand eram mic, unchiul meu spunea ca exista perioade in viata copilului cand trebuie sa-l lasi sa planga. El se referea la doua, trei ore. Asa a facut si mama. Legenda spune ca am plans trei zile si trei nopti si m-au pus in garaj.

Dani: M-au lasat acolo cu pestii, care au murit de plictiseala. Mama spunea – „Mai, cat a zis unchiul? Ca asta mic e vanat!” Nu spun mai multe, dar i-am facut patutul in garaj, la mine e garajul antifonat, poti sa omori un om acolo ca nu se aude nimic.

Răzvan Simion: Cui? Lui sau tie?

Dani: Lui! Pai, pe numele cui e casa? Ce, sunt eu prost sa dorm in garaj?