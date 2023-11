Gabriela Prisăcariu a izbucnit nervos pe internet: ‘Să vă vedeți, naibii, de treaba voastră’. Ce a deranjat-o pe soția lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a răbufnit pe Internet. Soția lui Dani Oțil nu a mai rezistat și le-a dat replica internauților, care au sărit să o atace cu acuzații și comentarii răutăcioase. Ce i-au spus cei din mediul online celebrului model, încât au reușit să îl scoată din minți.

Gabriela Prisăcariu este una dintre cele mai cunoscute vedete din România. Soția lui Dani Oțil este foarte activă pe internet, unde are o comunitate mare de fani ce îi urmăresc activitatea constant. Îi informează mereu despre tot ce e nou în viața ei și a familiei sale.

De data aceasta, modelul a venit cu un anunț foarte trist, despre care nu și-ar fi dorit să vorbească niciodată. Pentru că mulți au tot pus întrebări în ultima vreme și au observat lipsa lui, Gabriela Oțil a decis să spună ce s-a întâmplat.

Astfel, a dezvăluit faptul că pisicul lor, Cenușă, pe care îl postau mereu în mediul online, a pierit tragic. Acesta a fost călcat de o mașinăm, după ce a ajuns în stradă prin curtea vecinilor, motiv pentru care nu au mai publicat imagini cu acesta.

„Nu am putut și încă îmi găsesc cu greu cuvintele să povestesc ce s-a întâmplat cu Cenușă… el nu mai apare în postările noastre, pentru că acum multe luni a fost călcat de mașină chiar în fața casei noastre.

Gabriela Oțil a dezvăluit că nu au mai luat în calcul să aducă alt animal în familia lor, mai ales pentru că este deja al doilea pisic ce sfârșește călcat de o mașină. Cu toate acestea, au aflat că sora ultimei sale pisici a adus pe lume mai mulți puiuți și nu s-au putut abține.

Astfel, au considerat această întâmplare un semn și au luat și ei un nou partener de joacă pentru Tiago. Gabriela Prisăcariu a mărturisit că animalul le-a mai alinat dorul de Cenușă și este foarte bine primit în familie.

„Nu am vrut/putut să acceptam altă pisică dar recent am aflat din greșeală că o surioara de a lui Cenușă a făcut puiuți și am considerat că este un semn. Vi-l prezint pe Caisă, un motănel de 2 luni, care ne-a mai alinat dorul!”, a mărturisit soția lui Dani Oțil.