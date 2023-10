Gabriela Prisăcariu a ajuns la doctor. Ce afecțiune majoră are, mulți oameni suferă din această cauză

Gabriela Prisăcariu a ajuns pe mâna medicilor. Vedeta a postat un clip din interiorul unui cabinet medical. Se pare că aceasta suferă de anumite probleme de sănătate. Ce le-a transmis modelul fanilor?

Ca orice vedetă, Gabriela Prisăcariu este activă în mediul online și-și ține fanii la curent cu toate activitățile pe care le face. Recent, soția lui Dani Oțil și-a îngrijorat urmăritorii după ce i-a anunțat că se confruntă cu probleme de sănătate.

Anunțul vedetei vine la scurt timp după ce aceasta și-a unit destinul cu prezentatorul Tv. Gabriela Prisăcariu nu a ezitat să fie sinceră cu fanii și să mărturisească care sunt problemele cu care aceasta se confruntă.

Se pare că vedeta are fost diagnosticată cu hernie de disc. Mai mult, aceasta acuza dureri de spate pentru care face recuperare. Chiar dacă împrejurarea nu era una prea fericită, vedeta a dat dovadă de optimism. Mai mult, aceasta a glumit pe seama problemelor ei.

”Ieri eram tânără, astăzi fac recuperare pentru o hernie de disc. De aici și durerile de spate. Super, acest aparat este grozav. Am doar 30 de ani”, a mărturisit Gabriela Prisăcariu în mediul online.

Gabriela Prisăcariu se bucucură de o carieră de succes în modeling. Din când în când, vedeta își mai face timp pentru această pasiune. De regulă, la vârsta de 31 de ani, modelele aleg să renunțe la podium. Însă, nu este și cazul Gabrielei Prisăcariu.

„Am depășit de mult limita de vârstă, deci încă sunt bine! Nu mi-a fost frică, am zis că o să o fac până când o să fiu acceptată și chemată! Când nu o să mai fiu, nu o să mai fiu! Dar, în orice caz, nu mă văd făcând asta la bătrânețe! Cred că are o limită. În niciun caz agenție de modelling! (n.r. nu vrea să își deschidă o astfel de afacere atunci când o să se retragă din modelling) Am o experiență cu aceste agenții. Sunt copii care mă întreabă la ce agenții să meargă.

Nu pot să recomand și îmi pare rău pentru lucrul acesta! În niciun caz nu mi-aș deschide o agenție. Nu m-am gândit încă la lucrul acesta, mai am până atunci! (n.r. dacă să își deschidă o afacere în acest domeniu)”, a declarat Gabriela Prisăcariu pentru Ego.ro.