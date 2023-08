Gabriela Prisăcariu, adevăr dureros pentru Dani Oțil. De ce nu se vedea cu el căsătorită: “Niciodată” VIDEO EXCLUSIV

După o nuntă de vis, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au relaxat în Grecia, unde au petrecut luna de miere. Chiar dacă și-au recuperat bagajele abia a doua zi, cuplul nu a avut niciun stres, propunându-și să se bucure de timpul petrecut împreună și să se răsfețe cu preparate delicioase. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, modelul ne-a mărturisit singura regulă pe care o respectă pentru a-și menține formele de invidiat, excepție face doar în vacanțe, dar și faptul că nu și-a imaginat că își va întemeia o familie cu vedeta Antenei 1.

Ce părerea avea Gabriela Prisăcariu despre Dani Oțil înainte să-l cunoască

Între Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil este o difertență de vârstă de 12 ani, dar acest lucru nu a fost un impediment în relația lor. Sunt părinții unui băiat adorabil, Tiago, iar destinul i-a adus împreună după ce s-au cunoscut în redacția Antenei 1: ea era îmbrăcată în rochie de mireasă la ora 11.00 dimineața, iar el terminase emisiunea.

Cum a fost după nuntă, evenimentul a ieșit conform planului?

Nunta a ieșit mai mult decât cum am fi visat noi, ne-am odihnit după nuntă, a fost o perioadă nebună și acest concediu a fost foarte bine primit.

Gabriela Prisăcariu: “Eram în vacanță, așa că nu am vrut ca nimic să mă supere”

L-ați început cu stângul din cauza bagajelor. După cât timp le-ați recuperat?

Au venit foarte repede, a doua zi de dimineață, dar eram în vacanță, așa că nu am vrut ca nimic să mă supere și oricum aveam de gând să stau mai mult în pat, deci nu îmi trebuiau haine, a fost ok și eram în luna de miere, deci nu ne trebuiau haine, a fost ok.

Mărturiseai că se vede efectul vacanței pe silueta ta. Câte kilograme ai luat în vacanță și cu ce te-ai răsfățat?

Nu mă cântăresc niciodată, deci nu știu câte kilograme am luat. Simt eu, nu neapărat că m-am îngrășat, dar faptul că nu am mers la sală, mi-am pierdut puțin din tonus, am mâncat tot ce am vrut, la ce oră am vrut, am dormit și cred că despre asta este vorba când mergi într-un concediu.

Gabriela Prisăcariu: “Este singura regulă care funcționează la mine”

În viața de zi cu zi, ce reguli respecți?

Principala mea regulă și singura este să nu mănânc după ora 6.00 seara. Fac și sport, încerc să ajung cam de 3 ori pe săptămână la sală, dar asta este singura regulă care funcționează la mine și care mă ajută: să nu mănânc după ora 6.00. Dacă mănânc după ora 6.00, s-a stricat totul.

Așa ai fost de când ai intrat în lumea modellingului?

Dintotdeauna, da, când am descoperit că așa funcționează corpul meu și am învățat că orice aș face, oricât de mult sport aș face, dacă eu mănânc după o anumită oră, degeaba fac sport. Și când am descoperit lucrul acesta la mine, da.

Cum ai intrat în lumea modellingului?

Am câștigat Miss Boboc în liceu și premiul a fost sponsorizat de o agenție faimoasă pe vremea aceea, din București. Am urmat cursurile și de acolo a plecat totul.

Gabriela Prisăcariu: “În niciun caz nu mi-aș fi imaginat vreodată că o să ajungem în punctul ăsta”

Înainte să îl întâlnești, să îl cunoști pe Dani Oțil, ce părere aveai despre el?

Nu pot să zic, prefer să nu zic, este soțul meu acum, așa că nu o să zic. (râde) Dar în niciun caz nu mi-aș fi imaginat vreodată că o să ajungem în punctul ăsta. Niciodată.

Video: Daniel Bălan