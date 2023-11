Gabriela Oţil se confruntă cu probleme de sănătate. Ce i-au spus medicii soţiei lui Dani: „Am făcut şi RMN, am dureri tot timpul”

Gabriela Prisăcariu, cunoscută ca una dintre cele mai frumoase fotomodele din țară, se confruntă cu provocări serioase în ceea ce privește sănătatea, potrivit dezvăluirilor vedetei. Mămica, activă pe rețelele sociale, este căsătorită cu prezentatorul de televiziune, Dani Oțil, iar împreună au un băiețel adorabil numit Tiago. Gabriela le-a povestit recent prietenilor săi virtuali cu ce probleme de sănătate se luptă și cât de tare resimte prezența lor în viața de zi cu zi.

Gabriela a primit recent un diagnostic dificil, care o afectează în mod constant, cauzându-i dureri non-stop. În ciuda dedicării sale față de viața de familie și activitățile cotidiene, mămica își exprimă frustrarea că aceste probleme îi afectează mobilitatea și, implicit, interacțiunea cu fiul său, în modul în care și-ar dori.

Medicii i-au recomandat Gabrielei Oțil ședințe de recuperare pentru a ține sub control situația sa de sănătate. Vedeta și soțul său, Dani Oțil, au primit sprijin și încurajări din partea fanilor, iar Gabriela a subliniat cât de mult contează această susținere pentru starea ei psihică.

Gabriela Oțil, recunoscută pentru frumusețea ei și prezența sa în lumea modei, împărtășește cu urmăritorii de pe Instagram o luptă personală dificilă. Din cauza durerilor de spate insuportabile, fotomodelul a căutat răspunsuri în cadrul unui control medical amănunțit, iar diagnosticul dur pus de medici a fost o hernie de disc.

În urma diagnosticului pus, medicii i-au recomandat Gabriela să urmeze ședințe de recuperare, în speranța evitării unei intervenții chirurgicale. Cu toate acestea, viața ei se schimbă radical, iar tânăra a ales să împărtășească cu deschidere experiența ei, subliniind provocările cu care se confruntă zilnic.

Soția lui Dani Oțil a dezvăluit recent pe Instagram lupta sa cu durerile cumplite de spate, dezvăluind că a fost diagnosticată cu o hernie de disc. Într-un mesaj emoționant postat pe Instagram, Gabriela a împărtășit cu urmăritorii săi provocările cu care se confruntă și eforturile constante de a face față durerii.

Fotomodelul explică că durerea constantă îi limitează semnificativ activitățile de zi cu zi, inclusiv că nu-l mai poate lua în brațe pe fiul său, Tiago sau să efectueze activități care pun presiune pe coloană, precum și să stea prelungit în picioare. Aceste schimbări în rutina sa obișnuită au provocat frustrare și adaptare la un nou mod de viață.

„Încep o nouă săptămână așa cum am încheiat-o și pe cealaltă și anume cu recuperarea mea la spate. Am o durere cumplită de spate, care este acolo non-stop, indiferent că stau jos, indiferent că stau în picioare (…)

Singurul lucru care mă relaxează e să mă întind pe podea. Am aflat recent că am o hernie de disc, de aici și această durere. Vin zilnic la recuperare! Am făcut RMN, am hernie de disc, fac recuperare, mi s-au făcut două injecții în spate, pentru că nu mă lasă această durere deloc, iar cu calmante și cu toate picăturile începe ușor, ușor să mă lase”, a mărturisit fotomodelul pe pagina sa de Instagram.