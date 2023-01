Gabriela Oţil, apariţie neaşteptată în lenjerie intimă. S-a filmat aşa, spre surprinderea tuturor. Video

Este una dintre cele mai frumoase femei din România, cu un corp parcă sculptat, fiecare apariție a sa stârnind un val de reacții în jurul ei. Cu un videoclip ce durează doar câteva secunde, Gabriela Oțil a făcut furori în mediul online. Soția prezentatorului Antena 1 s-a filmat într-o ipostază incendiară.

Gabriela Oțil reușește, cu aproape fiecare imagine sau filmare pulicată pe platformele de social media, să stârnească adevărate furtuni în jurul ei. Tânăra mămică este într-o formă de milioane, sarcina parcă nu a lăsat nicio urmă pe trupul său. Postările ei strâng mii de reacții și comentarii, mulți admirând-o pentru fizicul aproape perfect, alții preferând să o critice pentru aparițiile pe care le consideră prea provocatoare și care, după „standardele” lor, nu se potrivesc unei mame.

În ciuda numeroaselor comentarii răutăcioase și cârcotașilor, Gabriela Oțil nu se lasă intimidată sau descurajată, iar imaginile apărute recent în mediul online sunt cel mai bun exemplu. Soția vedetei Antena 1 s-a filmat în dressing, în timp ce se îmbrăca, o filmare din categoria „Get ready with me” cu care internauții s-au obișnuit deja din partea influencerilor. Clipul ce durează doar câteva secunde o arată pe blondă, la început, doar în lenjerie intimă. La final, ea creează o ținută monocromatică, neagră, în ton cu vremea mohorâtă din București.

Din nou, cei care îi urmăresc activitatea în social media au avut păreri împărțite și niciuna dintre tabere nu a ezitat să se exprime în secțiunea de comentarii:

„Daca te intalnesc pe strada, sa stiu ce chiloti ai!! nu inteleg! astea sunt mamele in secolul nostru! astea sunt sotiile in secolul nostru! unde este intimitatea cu sotul tau daca noi cu totii ti am vazut lenjeria azi? .. nu zice nimeni k nu esti de apreciat dar sunt totusi lucruri pe care ar trebui sa le paatrezi pentru copilul si pentru sotul tau!! te devalorizezi!”, „Pff ce de femei „pudice” aici . Ca la mare cand mergeti nu tot la fel aratati? Ce va mai place sa criticati!”, „Bună Gabriela!O sa se oripileze unele mămici cind o sa vadă asa ceva. Mie nu mi se pare nimic vulgar nimic deplasat. Ești o femeie fina emani feminitate și rafinament”, „Nu inteleg de ce se oripileaza toata lumea…e doar o mamica si o soţie moderna care isi tine optiunile deschise sexualizandu-se pe insta”, „Foarte mișto.. Ce s-o mai dăm după vișin.. Sexy mama” – sunt doar câteva dintre mesajele primite de vedetă.