Gabriela Firea, oficial spre Cotroceni cu atacuri la Dăncilă, Dragnea și tot PSD-ul. Dar ce se întâmplă cu soțul Pandele

Primarul general al Capitalei a declarat faptul că intră în competiția din partid pentru alegerile prezidențiale. Afirmația a venit la pachet și cu câteva atacuri pentru Viorica Dăncilă și Liviu Dragnea.

Firea, oficial în cursa pentru Cotroceni. Plină de atacuri pentru Dragnea și Dăncilă

Gabriela Firea a declarat că va fi parte din alegerile cetățenilor pentru prezidențiale, pentru că lucrurile nu merg într-o direcție bună pentru Partidul Social Democrat, susține aceasta. În ceea ce-l privește pe Florentin Pandele, soțul primarului Capitalei, acesta a susținut că nu va mai participa la cursa pentru Cotroceni dacă o va face soția sa. „Am spus trei ani că nu candidez, pentru că PSD avea candidat – domnul Dragnea. Și chiar nu aveam intenție să intru într-o competiție internă cu domnul Dragnea, care oricum avea toate instrumentele să câștige toate bătăliile interne, așa cum se vede că si doamna premier are aceleași instrumente preluate de la domnul Dragnea pentru a câștiga orice bătălie.

E greu să lupțu cu premierul care are toate mijloacele de convingere. Am intrat în competiție – candidat la candidatură – pentru că văd că lucrurile nu merg în direcția bună și pentru că mi-e teamă că vom pierde nu doar prezidențialele, ci și localele și parlamentarele. Și nu am vrut să fiu în situația când colegii îmi spuneau că sunt vanitoasă și mențin procentul de credibilitate din țară doar pentru mine pentru la anul, la locale, și că nu sunt om de echipă”, a spus Gabriela Firea la România TV, citată de Mediafax.

Pandele pleacă din cursa pentru Cotroceni pentru Firea

Forentin Pandele a declarat că ar fi avut de gând să participe la alegerile prezidențiale de anul acesta, dar că nu o va mai face dacă soția sa are în gând acest lucru. „În momentul în care Gabriela Firea va candida – pe care o consider cel mai bun candidat pe care-l are stânga românească -, eu cu siguranță nu voi mai candida”, a spus Florentin Pandele.