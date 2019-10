Gabriela Firea, nașa de botez a fetiței Alessandrei Stoicescu. Ce ținută a purtat primarul Capitalei la biserică

Primarul Capitalei a avut un rol foarte important în această sâmbătă, pe 19 octombrie. A participat la botezul fetiței Alessandrei Stoicescu, o ceremonie în carul căreia ea și soțul ei au devenit părinții spirituali ai micuței. Gabriela Firea a devenit nașa de botez a micuței și a făcut publice și câteva fotografii de la marele eveniment.

La fericitul eveniment, edilul Capitalei a purtat o ținută elegantă, compusă dintr-o rochie de dantelă albă, cu fustă din tul, la care a asortat o pereche de sandale nude. Gabriela Firea a devenit nașa fetiței prezentatoarei TV și a avut grijă de micuță, pe tot parcursul ceremoniei religioase.

Preotul a binecuvântat-o pe fetiță, iar slujba de creștinare a avut loc în urmă cu puțin timp, la Parohia Sfânta Vineri Pajura. De asemenea, emoțiile au fost foarte mari și pentru Alessandra Stoicescu și soțul ei, Sergiu Constantinescu. Aceștia au făcut câteva declarații, la scurt timp după marele eveniment. Fetița în vârstă de câteva luni a primit numele de Sara Maria Constantinescu.

„Mămica care e mută de emoţie! Nu-mi găsesc cuvintele. Atâta emoţie şi atât fericire am de trei zile că mă apucă plânsul. Azi plecăm acasă cu fetiţa noastră. Are cercei de aseară. Am venit cu emoţii uriaşe. Este o sarcină pe care mi-am dorit-o mult. Am aflat de ea de Crăciun. Din acel moment a început… Sarcina a fost una uşoară. Doar ultima perioadă. Fetiţa avea cordonul ombiligal de trei ori în jurul gâtului. Am făcut monitorizare zi de zi. Ne uităm amândoi la ea şi lăcrimăm”, mărturisea Alessandra Stoicescu, în ziua externării din spital.