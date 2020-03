Gabriela Firea, în doliu. Mesaj sfâșietor, după ce tatăl primarului Capitalei a murit

Primarul General al Capitalei Gabriela Firea este în doliu. Aceasta a postat un mesaj pe pagina sa de socializare, după ce tatăl ei s-a stins din viață.

Gabriela Firea este în dolu, după ce tatăl ei a murit. Anunțul a fost făcut în urmă cu puțin timp, chiar pe pagina ei de Facebook.

”Dumnezeu să-l odihnească pe Ioan, tatăl meu și al fraților mei!🙏 Drum lin acolo unde nu este nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfarsit🙏”, a fost mesajul postat de edilul Capitalei pe pagina de socializare. Fanii i-au transmis mii de mesaje de susținere și de condoleanțe.

Gabriela Firea, născută Gabriela Vrânceanu, la data de 13 iulie 1972, în Bacău, este om politic, membru al Partidului Social Democrat, aleasă Primar general al Municipiului București la alegerile din 5 iunie 2016. De asemenea, în cariera sa politică a mai ocupat și alte funcții: consilier pentru relații publice și imagine a premierului Mugur Isărescu (ianuarie 1999), purtător de cuvânt și Secretar de Stat, șef al Departamentului pentru Comunicare din cadrul Guvernului Mugur Isărescu (februarie-decembrie 1999).

Cine este Gabriela Firea

Gabriela Firea s-a născut la Bacău este a doua dintre cei patru copii ai familiei Vrânceanu. Mama, pe nume Veronica, a fost vânzătoare, iar tatăl era muncitor necalificat pe șantier. Aceasta mai are și două surori, pe Nela și Angelica, și un frate, Ionel, scrie wikipedia.ro. În anul 1993, Gabriela Vrânceanu s-a căsătorit cu Răsvan Firea de la care are un băiat, Tudor Ștefan, născut în 1995. După decesul soțului, în 24 ianuarie 2010, Gabriela Firea s-a recăsătorit cu Florentin Pandele în septembrie 2010, cu care are 2 copii – David Petru (2012) și Zian Mihail (2015).

Cariera în presă și-a început în presă în anul 1990, fiind reporter la săptămânalul „Pur și simplu“ din Bacău, iar apoi la cotidianul Azi din București, în perioada 1991-1992. În anii 1992-1993 a fost redactor-prezentator la Radio Contact. În perioada 1993-1999 a lucrat la Televiziunea Română ca realizator de reportaje economice, în special financiar–bancare, editor–prezentator al emisiunii „Jurnal”, realizator-moderator al emisiunii „Ediție Specială” și Realizator-moderator al rubricii „Știrea Zilei”. Din anul 2001 a lucrat în cadrul trustului de presă Intact. Din septembrie 2008 a ocupat poziția de director general al revistei Săptămâna Financiară, după ce anterior fusese director editorial al publicației, de la înființarea acesteia, în martie 2005.

Din noiembrie 2011, când Trustul Intact și-a reorganizat activitatea și revistele de business și-au încetat apariția în format tipărit, Gabriela Firea și-a încheiat activitatea în zona de publishing. Este membră a Partidului Social Democrat din august 2012.