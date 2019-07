Gabriela Firea, candidat la prezidențiale. Ce spune primarul Capitalei despre acest scenariu: ”Sunt deschisă

Gabriela Firea susține că liderii PSD din teritoriu i-au cerut să candideze la alegerile prezidențiale și că ea este deschisă pentru discuții. Primarul general al Capitalei a participat, luni, la şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD și a precizat că dorește să discute în partid despre candidatul pentru alegeri.

Gabriela Firea, tentată să candideze la alegerile prezidențiale

„Am primit mai multe telefoane de la colegi din țară, mai ales primari, în care mi s-a reproșat că au sentimentul că nu vreau să mă implic, deși am un procent destul de mare, și că cumva aș vrea să îmi conserv procentajul doar pentru primărie. Am stat și am reflectat. În acest context am făcut acea declarație, săptămâna trecută, că vin la ședințele CEx și la toate analizele pentru desemnarea unui candidat. Sunt deschisă unor discuții. Nu spun acum da sau nu”, a declarat Gabriela Firea în momentul în care a ajuns la Parlament.

Primarul general al Capitalei a mai spus că își dorește o discuție cu ceilalți colegi din partid și cu președinții de consilii județene în urma căreia să fie ales candidatul pentru alegerile prezidențiale.

„Pentru a câștiga e nevoie de câteva condiții – să nu pornim cu șansa a doua sau să ne mulțumim cu măcar locul 2. Să vrem să fim învingători pentru România. E foarte importantă discuția – dar serioasă, cinstită, și pentru prezent și viitor – cu partenerii ALDE, cu Călin Popescu Tăriceanu, cu foștii colegi din Pro România, cu Victor Ponta. Fără aceste elemente nu cred că avem șanse”, a adăugat edilul.

Liderul PSD Olt, Paul Stănescu, a declarat că PSD ar trebui să facă o alianţă cu ALDE şi Pro România, iar Gabriela Firea sau Călin Popescu Tăriceanu să fie posibilii candidați la alegerile prezidențiale, în timp ce vicepreședintele Pro România, Adrian Țuțuianu, a declarat că partidul său o va susține pe Firea doar dacă va candida ca independent.