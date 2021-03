Gabriela Firea a sustras bani din patrimoniul Bucurestiului? Ce a apărut în online e dovada clară

Patrmoniul Capitalei a fost subevaluat sau diminuat din pix de una din cele mai discutate personaje politice. Mai exact, se pare că Gabriela Firea s-ar face vinovată pentru asta. Ce s-a descoperit recent?

A sustras sau nu Gabriela Firea milioane de lei din patrimoniul Bucureștiului?

Unii români nu sunt deloc surprinși de ilegalitățile din România. Iată că în acord cu obișnuințele cetățenilor de a auzi numai de rău din partea unora vine un nou scenariu pe care câțiva l-au suspectat.

Patrimoniul Capitalei a fost subevaluat sau diminuat de către administrația Gabrielei Firea, arată un raport al Curții de Conturi întocmit pentru anul 2019 la nivelul Municipiului București. Conform acestuia, valoarea patrimoniului Unității Administrativ-Teritoriuale raportate la data de 31.12. 2019 a fost diminuată prin:

*neevaluarea si neinregistrarea in evidenta contabila si tehnico – operative a terenului pe care este amplasat sediul Primariei Municipiului Bucuresti din B-dul Regina Elisabeta nr.47, sector 5, in valoare de 55,727 milioane de lei

* neevidentierea in contabilitate a contravalorii unor lucrari de modernizare si optimizare a parametrilor tehnico – functionali ai sistemului de iluminat public – Calea 13 Septembrie, precum si a mijloacelor fixe reprezentand stalpi, console, corpuri de iluminat, retele executate de o societate comerciala pentru Municipiul Bucuresti din anul 1998 pana in anul 2019, in valoare totala de 680,782 milioane lei

* neevaluarea, neinregistrarea in evidenta contabila si nereflectarea in bilantul contabil incheiat la 31.12.2019, a unor active fixe corporale (teren si constructii) in valoare de 21,675 milioane lei, aflate in administrarea Unitatii Administrativ – Teritoriale Sector 6.

* neinregistrarea de catre Scoala Gimnaziala nr. 188 si Scoala Gimnaziala „Grigore Tocilescu” din subordinea Unitatii Administrativ – Teritoriale Sector 5, in evidenta contabila si nereflectarea in bilantul contabil incheiat la 31.12.2019 a terenurilor, in valoare de 8,757 milioane lei, aflate in administrarea entitatilor.

Mai mult decât atât, nu a fost înregistrată corect în evidența contabilă a instituției în cauză un imobil preluat în administrare din 2001.

Ce s-a mai constatat?

Raportul Curții de Conturi a mai constatat că s-a menținut în mod eronat în evidență contabilizarea: Liceului Tehnologic „Elie Radu”, Scolii Gimnaziale „Nicolae Labis”, Scolii Gimnaziale nr. 88 si Gradinitei „Floare de Colt”. De asemenea, s-a menținut nejustificat în evidență operativa și contabila a două terenuri în valoare de 17.925 de milioane de lei.

* la Unitatea Administrativ – Teritoriala Sector 1 (102,2 milioane lei),

* la Unitatea Administrativ – Teritoriala Sector 3 (51,291 milioane lei),

* la Unitatea Administrativ – Teritoriala Sector 4 (2,607 milioane lei) si

* la Unitatea Administrativ – Teritoriala Sector 6 (4,594 milioane lei).

Investiții finalizate, în categoria sub „execuție”

„Mai mult, raportul mai arata ca in soldul contului 231 „Active fixe corporale in curs de executie” erau mentinute obiective de investitii finalizate si receptionate, care trebuiau inregistrate ca active fixe corporale, in valoare totala de 120,038 milioane lei, astfel:

* 36,689 milioane lei la Unitatea Administrativ – Teritoriala Sector 4 (lucrari de amenajari parcari, constructii la unitati scolare si lucrari de semaforizare),

* 31,179 milioane lei la Unitatea Administrativ – Teritoriala Sector 6 (lucrari reabilitare termica a blocurilor de locuinte, respectiv lucrari de reabilitare a sistemului rutier),

* 52,171 milioane lei la Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti (aparatura medicala si utilaje bucatarie puse in functiune la Spitalul Clinic de Ortopedie – Traumatologie si TBC Foisor)”, arată ziare.com.