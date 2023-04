Gabriela Cristea și Tavi Clonda au ajuns la spital. Ce s-a întâmplat în familia celor doi: „Am chemat salvarea” EXCLUSIV VIDEO

Gabriela Cristea și Tavi Clonda se bucură din plin atunci când primesc un mic ajutor la creșterea celor două fiice, fie din partea bunicii paterne, fie din partea unor prieteni de familie. Recent, mama lui Tavi a a venit la București și a petrecut o săptâmână și jumătate alături de ei și de cele două nepoate. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Tavi ne-a povestit că din cauza stării de rău, mama lui și-a amânat plecarea și chiar a ajuns cu ea la spital. În prezent, doamna Clonda se simte bine și este acasă, la Brașov.

O prezență rară la evenimentele mondene, Tavi Clonda a venit, luni seara, la inaugurarea unui barbershop, el reușind să lase fetele în grija unor prieteni de familie. Cu această ocazie, artistul ne-a povestit despre problemele de sănătate ale mamei sale, planurile legate de sărbătorile pascale, dar și noutățile musicale cu care va veni în atenția fanilor, el împlinind 10 ani de când cântă alături de bandul său.

Playtech Știri: Tavi, ai evadat, ai lăsat cele 3 fete acasă și ai ieșit un pic în oraș?

Tavi Clonda: Da, mi s-a pus deja aceasta ștampilă că evadez mereu când plec undeva, pentru că într-adevăr ies cam rar. Nu le-am lăsat pe toate 3, ci doar pe fetițe, pentru că Gabriela este la emisiune. I-am promis lui Alin că vin la eveniment și atunci am făcut eu cumva și am reușit să las fetele mâncate, băute, spălate, ca să fie totul ok și am reușit să fug o oră, poate o oră jumate.