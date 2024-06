Gabriela Cristea nu a mai răbdat criticile și a răbufnit. Cum le dă peste nas fanilor: “Sunt mulți care îmi spun”

Gabriela Cristea este critică foarte dur pe rețelele sociale pe motiv că prea își expune viața personală în mediul online sau că s-a îngrășat. Sătulă de atacurile așa-zișilor fani, vedeta TV a dat un răspuns surprinzător despre operațiile estetice.

Soția lui Tavi Clonda este o femeie asumată, recunoscând că nu se simte confortabil cu kilogramele în plus, deși a apelat la numeroase metode de slăbit.

Într-un interviu cu lacrimi în ochi, Gabriela Cristea a vorbit cu sinceritate despre dificultățile pe care le întâmpină în privința greutății sale, însă asta nu i-a împiedicat pe internauți să o critice. Unii chiar i-au sugerat să apeleze la o operație de micșorare a stomacului, moment în care moderatoarea TV a reacționat.

„Mie mi se pare că înainte de a fi frumos, trebuie să fii sănătos. Sunt mulți care îmi spun că ar trebui să îmi fac operație de lipo. Da, poate ar trebui să îmi fac, dar doar dacă simt eu că trebuie să fac chestia asta. Eu îmi accept și vârsta, și transformările prin care am trecut. M-am îngrășat pentru că am făcut doi copii și a nesimțirii pentru că am mâncat în timpul sarcinii. Mi-am asumat lucrul ăsta, mi-am asumat transformările.”, a relatat Gabriela Cristea pe rețelele sociale.