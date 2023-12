Gabriela Cristea, din nou ţinta internauţilor. A fost „taxata” pentru brad, ce i-a nemulţumit pe fani: „Nu mai e spiritul Crăciunului”

Gabriela Cristea, cunoscută prezentatoare TV și soția lui Tavi Clonda, a stârnit o controversă în mediul online după ce a dezvăluit că, în acest an, familia ei a decis să își cumpere un brad de Crăciun gata împodobit. Alegerea vedetei a generat reacții puternice din partea fanilor, care au exprimat dezacordul față de decizia de a renunța la tradiționala împodobire a bradului. Ce mesaje i-au transmis admiratorii?

Cuplul Cristea-Clonda, considerat unul dintre cele mai apreciate din showbiz-ul românesc, traversează o perioadă fericită, având două fiice, rodul iubirii lor, care le bucură viața.

Gabriela Cristea, activă pe rețelele sociale, împărtășește constant momente din viața de zi cu zi și din intimitatea familiei. Ea este extrem de apreciată și lăudată de urmăritorii ei pentru rețetele alese să le pregătească pe Facebook, dar și pentru materialele video în care devine puțin mai dură cu fiicele sale, cu scopul de a le oferi o educație sănătoasă.

Cu toate acestea, în spațiul public nu există o garanție a succesului. Dacă azi ai făcut ceva pe placul oamenilor, ești extrem de lăudat și apreciat, iar mâine, roata se poate întoarce.

Așa s-a întâmplat și în cazul îndrăgitei prezentatoarei, care, se pare, a venit cu o veste care nu i-a impresionat pe admiratorii săi, ci din contra, i-a dezamăgit. Astfel, Gabriela Cristea a anunțat că a decis ca anul acesta să cumpere un brad de Căciun gata împodobit de designeri, lucru care a atras cu sine numeroase crtici.

Mulți dintre cei care o urmăresc și-au exprimat dezamăgirea, considerând că renunțarea la tradiția împodobirii bradului înseamnă pierderea unei ocazii speciale de a crea amintiri frumoase în familie.

”A venit, a venit! Bradul de Craciun a ajuns la noi acasa. Anul asta am ales sa lasam un designer sa ne faca decoratiunile de sarbatori si chiar au iesit superbe. Ne-a mai lasat si noua cateva globulete sa punem in pom ca sa ne punem si noi amprenta. Vedeti ce am ales in video. Acum il asteptam pe Moș Crăciun”, a transmis Gabriela Cristea pe Instagram.