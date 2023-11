Gabriela Cristea, accident de faţă cu fiica sa. S-a întâmplat chiar în garajul familiei, vedeta nu se poate ridica din pat: „S-a întâmplat neprevăzutul”

Vedeta de televiziune Gabriela Cristea a trecut recent prin clipe dificile, experimentând un accident casnic înspăimântător chiar în fața fiicei sale. Evenimentul tragic a avut loc în garajul casei sale și a dus la imobilizarea prezentatoarei la pat, cu un picior luxat și momente de panică.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, Gabriela Cristea a împărtășit detalii despre incidentul nefericit. Vedeta a subliniat momentele de panică și durerea pe care le-a trăit în urma incidentului.

Aceasta a adăugat că a fost nevoită să recurgă la îngrijiri medicale imediate, iar acum se află într-o situație în care trebuie să își odihnească piciorul și să apeleze la gheață pentru a reduce inflamația.

Evenimentul a avut loc în garajul casei sale în timp ce se pregătea să o ducă pe fiica sa, Victoria, la școală. Gabriela Cristea și-a exprimat recunoștința privind un deznodământ nu atât de tragic pe cât putea să fie, dar a subliniat că momentul a fost dificil pentru ea și pentru familia sa.

Gabriela Cristea, cunoscută pentru transparența sa pe rețelele sociale, a împărtășit clipele de panică și durere cu fanii săi, subliniind că filmarea în pat nu este un hobby, ci un moment în care se simte nevoită să împărtășească cu urmăritorii și prietenii virtuali și aspecte mai puțin plăcute din viața sa.

„Să nu credeți că am făcut un obicei din a mă filma în pat, ci pur și simplu astăzi sunt țintuită la pat. Am pățit un accident. Sunt cu piciorul sus pe pernă și în pachet este gheață pentru că astăzi când voiam să o duc pe Victoria la școală, când am intrat în garaj, am călcat strâmb și am luat o trântă cum nu vreți să știți”, a povestit Gabriela Cristea pe pagina ei de Facebook.