Gabriela Cristea a recunoscut că și-a înșelat partenerul de viață. Mărturisirile au fost dureroase: ”Cea mai grea lună din viața mea”

Astăzi, are o familie superbă, un soț care o iubește și două fiice care îi aduc zi de zi fericirea în suflet, însă drumul pe care l-a avut de parcurs până în acest punct a fost marcat de dezamăgiri, suferințe și trădări. Gabriela Cristea a recunoscut că și-a înșelat partenerul de viață. Mărturisirile dureroase făcute de prezentatoare.

Tavi Clonda este bărbatul care i-a oferit vedetei Antena Stars cele mai frumoase cadouri: cele două fiice – Victoria și Iris. Gabriela Cristea este acum o femeie împlinită, din toate punctele de vedere. Are o carieră de admirat, emisiunea prezentată de ea, „Mireasa – Capriciile Iubirii”, bucurându-se de mare succes la public, iubește, este iubită și se dedică trup și suflet familiei sale.

Însă drumul până la fericirea pe care o trăiește în prezent a fost lung și dureros. Gabriela Cristea a mai fost căsătorită cu Marcel Toader, povestea lor de dragoste finalizându-se printr-un divorț ce s-a transformat într-un război purtat în platourile emisiunilor TV.

Mereu deschisă, vedeta a mărturisit că a făcut și ea greșeli în trecut și că, timp de o lună și-a înșelat partenerul de viață.

Dezvăluirea a fost făcută chiar într-o edițe „Capriciile Iubirii” de la Antena Stars, vedeta precizând că acele săptămâni au fost printre cele mai grele din viața sa.

„Să vă spun din experiența mea, apropo de înșelat, care este foarte scurtă. Am înșelat o singură dată, doar o lună de zile și a fost cea mai grea lună din viața mea. Eu nu am înțeles de ce trebuie să faci….este un efort atât de mare încât eu am zis: „Stop! Până aici”, spunea Gabriela Cristea, în cadrul emisiunii pe care o prezintă la Antena Stars.