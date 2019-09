De la petrecere, direct la spital! Ce a pățit Oana Roman la botezul fiicei Gabrielei Cristea

A vrut să-și petreacă seara cu prietenii săi, dar a ajuns la spital! Oana Roman, una dintre persoanele invitate la botezul fetiței Gabrielei Cristea, a fost nevoită să spună pas distracției, după ce s-a confruntat cu niște probleme de sănătate. Fiica fostului premier al României a ajuns de urgență pe mâna medicilor.

Oana Roman, de la petrecere, direct la spital

Seara de vineri – 6 septembrie nu s-a încheiat pentru Oana Roman așa cum aceasta și-ar fi dorit. Vedeta a bifat prezent la petrecerea organizată de prezentatoarea Gabriela Cristea cu prilejul botezului fiicei sale, însă a fost nevoită să plece mai devreme decât era cazul.

Oana Roman a povestit pe o rețea de socializare momentele grele prin care a trecut, în urma cărora ea a ajuns pe mâna medicilor.

„N-am rezistat la botez. Am aterizat direct la spital! Ultima perioadă m-a epuizat fizic și psihic și am rămas fără baterii!

Am venit în singurul loc în care toată lumea are grijă de mine și unde eu nu trebuie să am grijă de nimeni!

Mă pun pe picioare oamenii ăștia și revin în forță!”, le-a povestit vedeta fanilor pe instagram, iar ca locație vedeta a trecut numele unei clinici private din Capitală.

Ce a pățit Oana Roman

„M-am ridicat cu greu din pat și am purces la petrecere”, scria Oana Roman, imediat ce a ajuns la petrecerea de botez a prietenei sale.

Deși, nu se simțea bine, Oana nu a vrut să rateze un asemenea eveniment important, motiv pentru care s-a încăpățânat să bifeze cu prezența în ciuda stării ei de sănătate.

Trei ore mai târziu de la această postare, ea a revenit cu un mesaj pentru fani. De această dată, ea se afla pe patul de spital.

„De la poza la panou direct la spital! Am rămas fără baterii ! Aici mă pun pe picioare și sunt îngrijită așa cum trebuie! Grija, atenția si condițiile de aici, merită până la ultimul leu! Ăsta e adevărul!”, le-a scris vedeta fanilor, după ce a ajuns pe mâna medicilor dintr-o clinică privată din Capitală.