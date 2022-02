Gabriel Torje, devastat de o grea pierdere. Fotbalistul de la Dinamo trece printr-un moment dificil. Atacantul de 32 de ani a anunțat printr-un mesaj postat pe o rețea socială decesul tatălui său. Gabi Torje a fost dus la fotbal chiar de acesta, la vârsta de 6 ani, în orașul natal, Timișoara.

Gabriel Torje, devastat de o grea pierdere. Înainte de meciul cu FC Botoșani, scor 0-4, de la care Torje a absentat, antrenorul lui Dinamo, Flavius Stoican, afirmase despre fotbalist că „are o problemă dureroasă în familie”.

„Pe Gabi Torje îl știu foarte bine, știu și ce caracter are. Trece printr-o perioadă cu probleme, foarte dificilă. Nu mă refer la probleme din punct de vedere sportiv. Este vorba despre o problemă în familie. Sunt lucruri care pe el îl apasă.

Are și o problemă la picior, dar lucrul cel mai important și îngrijorător este că are o problemă în familie care este destul de dureroasă”, spunea Flavius Stoican la conferința de presă premergătoare duelului FC Botoșani – Dinamo, 4-0, conform Playsport.