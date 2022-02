Mădălin Ionescu, probleme grave din cauza covid-19. Ce infecție a avut în gât: ‘M-au sunat prietenii să mă întrebe dacă mor’

Mădălin Ionescu a trecut prin momente grele, după ce s-a infectat cu Omicron la un restaurant de lux din Poiana Brașov. Din cauza bolii și a stării de rău, prezentatorul TV a slăbit cinci kilograme în trei săptămâni. În momentul în care a observat că tratamentul la domiciliu nu dă rezultate 100%, vedeta a cerut ajutorul medicilor de specialitate.

Vestea că Mădălin Ionescu a făcut o formă nu tocmai ușoară de Omicron, fiind nevoit să meargă la spital, a îngrijorat pe toată lumea, mai ales pe prietenii acestuia, care l-au sunat să-l întrebe dacă este pe moarte, după cum a dezvăluit chiar prezentatorul TV.

După ce tratamentul anti-Covid la domiciliu nu a dat rezultate 100%, fie pentru că nu l-a respectat ca la carte, fie pentru că trebuia schimbat, vedeta a ajuns pe mâna medicilor de la Matei Balș. Moderatorul TV este sigur că, dacă nu ajungea la timp la spital, starea lui de sănătate se putea agrava. Din fericire pentru el, plămânii i-au fost afectați doar 15%.

„M-au sunat prietenii să mă întrebe dacă sunt pe moarte. Toată lumea s-a panicat. Am făcut pneumonie, într-adevăr. M-am dus la Matei Balș ca să aflu ce am, nu ca să rămân acolo. Am fost în ambulatoriu. Am făcut niște cocktailuri cu vitamine acasă, de asta am mâinile pline de vânătăi, dar nu am ajuns în stare gravă la spital sau în perfuzii. Plămânii mei au fost afectați 15%, din fericire pentru mine. M-am dus la timp la spital tocmai ca să nu ajung în stare gravă la spital.

M-am dus la timp, poate ajungeam în stare gravă. Am avut o formă ușoară, care, nu știu, pe un fond al nerespectării tratamentului, în prima fază, s-a mai acutizat. M-au ajutat medicii de acolo, care sunt excepționali. Excepționali medicii de la Balș. M-am dus pe picioare la spital”, a declarat Mădălin Ionescu, pentru Click!.