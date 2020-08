Gabriel, ex-solist al trupei Boombastic, în doliu! A murit din cauza covid-19: ”Nenorociților”

Gabriel Lăutaru trăiește un coșmar după ce o persoană dragă lui a murit recent. Din păcate, virusul i-a pus capăt vieții. Ex-solistul trupei Boombastic este profund îndurerat.

Gabriel Lăutaru își plânge durerea, după ce bunica sa a murit fără ca el să-și poată lua adio de la cea care l-a crescut și l-a educat. Fostul solist al trupei Boombastic a avut o ieșire nervoasă într-o filmare pe care a postat-o pe o rețea de socializare. Acesta fusese anunțat doar cu câteva ore în urmă de decesul bunicii sale. Cântărețul a apărut în văzut tuturor cu ochii plini de lacrimi, spunându-și povestea extrem de transparent în rândul fanilor care au fost imediat gata să-l liniștească și să-i ureze condoleanțe. Din păcate, fostul artist nu s-a oprit doar la plânsete, ci a înjurat și a blestemat autoritățile din cauza faptului că nu a fost lăsat să-și vadă bunica din cauza pandemiei de coronavirus, astfel neputând să-și ia adio.

Gabi a susținut că femeia a fost internată în spital cu doar trei zile înainte să moară, iar la momentul internării era perfect lucidă. De asemenea, vedeta a mai povestit că bătrâna nu a fost testată pozitiv cu COVID-19 și că nimeni din familie nu a fost lăsat să intre în spital, ci doar să-i trimită pachete cu mâncare și cu alte lucruri de care a avut nevoie. El mai mărturisește că nu știe ce tratament i-a fost administrat și că a încercat să ia legătura telefonic cu cadrele medicale, mai cu seamă că a fost anunțat extrem de târziu de decesul femeii, cu toate că vestea trebuie să ajungă la familie în maximum două ore.

”Nu mi-e frică nici de voi, nici de m… voștri, am să vorbesc liber până n-o să mai puteți să-mi astupați gura, nenorociților. Mi-ați luat bunica și pentru asta n-o să vă iert, să vedem cum o să-mi închideți mie gura! Vă bateți joc de noi, nu ne lăsați să intrăm să ne vedem bolnavii, să ne vedem bunicii. Din cauza voastră, bunica mea a murit acolo cu zile. Voi nu sunteți în toate mințile? Sunteți demonizați cu toții, ați înnebunit de tot țara asta! Voi n-aveți, mă, bunici? Voi n-aveți, mă, bătrâni? Îmi cer iertare, dar nu mai pot! Bunică-mea a murit din cauza voastră, nenorociților, în 3 zile! Să nu poată să meargă unul s-o vadă, să vorbească cu ea! F… ai d… cu COVID-ul vostru, nu mi-e frică, dați-mi amendă, măcar cu unul din voi mor de gât!”

Gabriel Lăutaru