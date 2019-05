Gabi Tamaș recidivează! Noi probleme cu băutura, după ce a primit sentința definitivă din partea judecătorilor din Israel

Gabi Tamaș nu se dezminte. La doar câteva zile după ce judecătorii din Israel au dat o sentință definitivă în cazul fotbalistului român, care va ajunge la închisoare dacă va mai încălca legea, Tamaș s-a îmbătat din nou și l-a înjurat pe patronul clubului la care joacă.

Pentru că și-a recunoscut fapta, fundașul lui Hapoel Haifa a primit 2 luni de muncă în folosul comunității, o amendă care va fi stabilită ulterior și va avea permisul de conducere suspendat pe o perioadă de 4 ani. Dacă va mai călca strâmb, Gabi Tamaș va merge direct la închisoare.

Se pare că fotbalistul nu s-a învățat minte nici după ce a stat în arest în Israel și nici după ce a fost purtat prin fața judecătorilor. S-a îmbătat din nou, la o petrecere de Ziua Independenţei și i-a trimis patronului Yoav Katz un mesaj în care i-a cerut să îi rezilieze contractul.

Gabi Tamaș are probleme serioase cu băutura

„În seara în care avea loc petrecerea am primit un mesaj de la Tamaş în care îmi spunea ca vrea să-i fie reziliat contractul. L-am intrebat de ce şi mi-a spus că nu consideră că mai poate ajuta clubul. Mi-am dat seama că s-a întâmplat ceva pentru că el nu vorbeşte aşa şi m-am întors la birou în jurul orei 1.30. Am reuşit să vorbesc la telefon cu Tamaş. Era foarte diferit, de obicei îmi vorbeşte respectuos, îmi spune ‘domnul preşedinte’, acum ţipa şi înjura.

A doua zi am mers la antrenament şi am vorbit cu colegii lui care au fost la petrecere, deoarece el nu are voie sa meargă neînsoţit. Mi-au spus că atunci când au ajuns la 10 seara, el avea deja un comportament ciudat”, a declarat Yoav Katz.

După acest episod, Gabi Tamaș și-a cerut scuze și le-a spus oficialilor clubului că s-a purtat așa pentru că cineva i-ar fi pus ceva în băutură.

„Tamaş şi-a cerut apoi scuze şi a acuzat că i-a fost pus ceva în băutură şi că a fost forţat să spună acele lucruri. Tamaş este un tip bun şi o persoană bună, însă nu poate rezista tentaţiei. Are o problemă şi mă gândesc să-l duc la un centru pentru lupta împotriva depedenţei de alcool”, a mai spus patronul lui Hapoel Haifa.