Gabi Luncă și viața dramatică avută. Mulți români au uitat cum i-a murit copilul, de fapt. Numele Gabi Luncă este încă cunoscut în România, chiar dacă îndrăgita cântăreață de muzică lăutărească nu mai cântă de zeci de ani, respectiv de când s-a pocăit.

Drama neștiută a celebrei Gabi Luncă. Ce a pățit artista după ce nu s-a ținut de promisiune în fața lui Dumnezeu

Gabi Luncă este cunoscută chiar și de tineri de azi, chiar dacă cântăreața nu mai cântă de zeci de ani decâtmuzică de credință. Numele artistei de muzică lăutărească a dăinuit prin părinții celor care nu o cunosc sau din numeroasele apariții ale ei la televizor.

Deși a avut o viață plină și frumoasă din punct de vedere artistic, fără griji financiare, viața artistei nu a fost ferită de nenorociri li poate fi considerată chiar dramatică. Cei care nu îi știu viața sunt surprinși să afle asta, însă cântăreața a trăit și a trecut printr-o adevărată tragedie, astfel că povestea lui Gabi Luncă bate orice scenariu de la Hollywood.

Ce îi promisese Gabi Luncă lui Dumnezeu

Gabi Luncă s-a rugat mult ca să aibă un copil și i-a promis lui Dumnezeu că se va pocăi, dacă va rămâne însărcinată. A rămas gravidă și a născut o fetiță, însă nu s-a țiut de promisiune, iar la doar două luni micuța a primit diagnosticul de enecefalită, boală necruțătoare la acea vreme.

”Era neagră la faţă, cum e pământul, era desfigurată. A murit pentru că n-am putut să-mi ţin jurământul făcut”, a dezvăluit Gabi Luncă în cartea sa, ”Povestea vieții noastre”.

Prin ce tragedie a mai trecut Gabi Luncă

O altă tragedie trăită de artistă a fost aceea când, în 2009, medicii i-au transmis că are cancer la sân. “Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. Eu am mers la medic imediat ce am simţit că este ceva în neregulă cu mine.

M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să le sfătuiesc pe toate femeile să meargă la un control, măcar o dată pe an”, sfătuiește Gabi Luncă pe doamne după experiența prin care a trecut ea.

Experiența cruntă trăită de Gabi Luncă în timpul cât a suferit de cancer

”Am cerut să îmi fie tăiat sânul. Nu mi s-a părut extrem de grav, având în vedere ce am văzut acolo în salon. Şedinţele de chimioterapie au fost cele mai grele.

Eu am avut părul extrem de mare şi, când îl vedeam cum pică, a fost îngrozitor. Ca în palmă eram în cap. Am purtat perucă foarte mult timp, dar acum totul este bine”, a mai spus Gabi Luncă.

Cum și-a început cariera Gabi Luncă

Gabi Lunca s-a născut la data de 16 octombrie 1938 în comuna Vărbilău, județul Prahova, într-o familie cu 6 copii. Când avea doar trei ani și jumătate, mama ei a murit și a fost crescută de o mamă vitregă care se purta urât cu ea.

Talentul muzical l-a moștenit de la tatăl ei, Dumitru Luncă, violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploiești. Gabi Luncă a devenit cunoscută de la vârsta de 17 ani, când era angajată la Orchestra Flacăra Prahovei din Ploiești. De atunci, artista și-a definit foarte clar genul muzical: muzica orășenească lăutărească.

Cum a ajuns să înregistreze primul disc

Doi ani mai târziu a primit o telegramă din partea Casei de discuri Electrecord, în care este invitată să înregistreze primul ei album, cu doar 4 piese.

Piesa de rezistență a fost ”Dă-mi drumul nevastă-n casă” Și în prezent versurile ”Dă-mi drumul nevastă-n casă/ C-afară plouă și varsă/ Și mă udă la camasă” mai sunt fredonate de români.