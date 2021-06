Gabi Jugaru a cunoscut succesul în televiziune prin numeroase emisiuni ce i-au oferit porecla de ‘Regele Farselor’, dar acesta a decis să se ocupe cu altceva de când nu mai apare pe micile ecrane. Cunoscutul star se bucură de sume frumoase încă de când a ales să se întrepte spre un alt domeniu profitabil.

După ce a marcat emisiuni ca ‘Vocea Poporului, ‘Farsele lui Jugaru’, ‘Jugaru Shukaru’ și ‘Cash Taxi’, Gabi Jugaru s-a retras din televiziune și s-a implicat în afaceri. Acesta o duce extrem de bine pe plan financiar după ce și-a deschis o firmă ce se ocupă cu servicii profesionale de întreținere a mașinii. Chiar dacă a făcut o investiție uriașă, el se declară fericit pentru faptul că a luat decizia de a se implica într-un domeniu foarte diferit de ce era obișnuit.

„Sunt bine, mi-am deschis de trei ani o firmă care oferă servicii profesionale de întreținere a mașinii și sunt mulțumit. E cam greu ca vedetă, nu dau scandal la public, divorțuri și așa mai departe, ce am văzut că se vinde în ziua de astăzi. Cu business-ul pe care mi l-am deschis fac mașini de expoziție, de exemplu pun folie de protecție pentru autoturisme care durează zece ani precum și aranjarea tapițeriei dar și polisharea farurilor și nu numai. Am investit în afacerea aceasta în jur de 20.000 de euro, fără spațiu. Este o afacere care a crescut singură.”, a declarat Gabi Jugaru în exclusivitate pentru Impact .

Chiar dacă face bani frumoși de când nu mai apare pe micile ecrane, Gabi Jugaru nu a renunțat la visul său. Acesta se vede lucrând din nou în televiziune, dar nu s-a arătat mulțumit de vreo discuție de când s-a implicat în afaceri. Starul nu se poate plânge atunci când vine vorba despre partea financiară, dar își dorește să se întoarcă la prima lui dragoste.

„Nu am renunțat de tot la televiziune, în aceștia trei ani, de când am afacerea deschisă, au mai existat tot felul de discuții cu diverse televiziuni, mai mici, însă nu am fost de nicio propunere. Așa puteam să fac ca și ghiocelul să apar dar nu am vrut, am refuzat din start acest lucru. Dar, da, mi-e dor de televiziune.”, a mai spus Gabi Jugaru pentru Impact.