EXCLUSIV Claudia Pătrășcanu a înnebunit din cauza lui Gabi Bădălău. Mesajele halucinante trimise Biancăi Drăgușanu

După anunțul căsătorieri dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, Claudia Patrascanu a luat razna. Claudia a inceput sa i dea Biancăi zeci de mesaje, care mai de care, mai dure și pline de acuzații.

Deși în al nouălea cer, după cererea în căsătorie, Bianca Drăgușanu se pare că nu prea are timp să se bucure. Claudia Pătrășcanu, fosta soție a lui Gabi Bădălău, spun apropiații, parcă a luat-o razna, de la momentul anunțului. Deși încă nu sunt divorțați oficial, Gabi Bădălău a decis să o ceară în căsătorie pe Bianca Drăgușanu. Acest lucru a scos-o din minți pe Claudia.

I-a spus Biancăi că el nu are atâția bani pe cât vrea să pară, că are multe amante, că nu poate fi bărbatul unei singure femei. Că o agresa fizic, că e un bărbat care umilește femeile.”, a spus un apropiat al Biancăi Drăgușanu pentru Playtech.ro .

Aceeași sursă ne-a mai declarat că mesajele trimise de Claudia către Bianca Drăgușanu nu s-au rezumat doar la atât. Sursa mai spune că fosta soție ar fi început să-l denigreze pe Gabi Bădălău, și în privința tratamentelor pe care acesta le avea asupra copiilor săi.

Se știe că Bianca Drăgușanu are o fetiță din prima căsnicie, dar care nu prea stă pe lângă mămica ei. Dar avertismentele Claudiei, mai spune sursa, sunt menite să o pună în gardă pe Bianca Drîgușanu, dacă și-ar dori copii cu viitorul soț.

Cât despre posibila căsnicie cu Gabi Bădălău, Bianca Drăgușanu povestea la Theo Show că există această posiblitate, dar fără să-l nominalizeze pe Gabi Bădălău.

”Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Nu vreau să vorbesc despre partenerul meu de viață, vreau să vorbesc despre mine – sunt bine!

Am un copil sănătos, am o afacere care funcționează, am prieteni lângă mine. Da, mă mărit…cândva! A treia oară cu noroc, am mai spus,” , declara Bianca Drăgușanu.