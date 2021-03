Gabi Bădălău, acuzat de proxenetism și consum de droguri. Surpriză: cine i-a făcut plângere penală

Scandalul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău e departe de a se termina. Fiul de milionar a intrat în ochii autorităților din cauza unei plângeri penale. Controversatul afacerist este acuzat de proxenetism și consum de droguri.

Noi detalii surprinzătoare în divorțul fără sfârșit dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu! Cei doi încă soți se văd prin tribunale deja de puțin peste doi ani pentru a-și regla socotelile, iar când fanii fostului cuplu au senzația că totul e pe final, alte acuzații ies la iveală.

Artista nu l-a acuzat numai verbal pe fostul partener că este consumator de droguri, ci a mers mai departe, înaintând o plângere penală la DIICOT pe numele tatălui copiilor săi. Cântăreața îl acuză de proxenetism și consum de substanțe interzise.

Războiul dintre aceștia e astfel din ce în ce mai departe de a-și găsi sfârșitul. Fiecare dorește custodia exclusivă a celor mici, iar lucrurile se complică, timp în care alte detalii ies în prim-plan.

”Eu am spus mereu că sunt convins că cei doi copii au o creștere, o educație și un viitor mai bun alături de familia mea”, a spus Gabi Bădălău la Antena Stars, înainte de a intra în sala de judecată. Rămâne de văzut ce decizie vor lua autoritățile în ceea ce privește plângerea depusă.

Iată că amenințările s-au dus dincolo de soț, ajungând astfel și la fostul socru. Niculae Bădălău a ajuns la capătul puterilor și pregătește o lovitură grea pentru fosta noră care îi denigrează familia în presă și le TV cu acuzații extrem de dure.

Avocații milionarului sunt pe punctul de a încheia formularea unei plângeri pe numele artistei după ce aceasta a oferit o serie de mesaje, înregistrări și conversații private drept probă în instanță pentru a reuși să obțină custodia celor doi minor.

„Am obosit dar ce să fac? Mergem înainte. Normal că am obosit. Se întâmplă să se mai amâne, să se mai prelungească cu orele. Nu știu, este foarte ocupat, este prins și trebuie să îl înțelegem, eu am răbdare. Eu prima oară am fost audiată și am răspuns întrebărilor și de atunci nu mai vorbesc. Nu cer nimic, de aceea avem avocați. Tot prin acte se va realiza. (n.r. ai mai ținut legătura cu Gabi Bădălău?) Noi nu ținem legătura, nu înțeleg de ce am mai vrea din moment ce sunt jignită. Din partea mea dintotdeauna s-a dorit o relație amiabilă, nu știu el ce dorește”

Claudia Pătrășcanu