Gabi Bădălău, iresponsabil în trafic. Cu ce viteză a fost surprins la volan

Face el ce face și ajunge, mereu, în centrul atenției. Gabi Bădălău, fostul soț al artistei Claudia Pătrășcanu, este pe cai mari și…mulți. Celebrul om de afaceri este un bărbat controversat și excentric, care adoră lucrurile scumpe. Iubitul Biancăi Drăgușanu este un fan înrăit al adrenalinei și a senzațiilor tari, cel puțin astea ne-a demonstrat când și-a pus viața în pericol, acum puțin timp.

Fiul baronului PSD Vasile Bădălău a fost surprins gonind cu 250 de kilometri la oră, în spatele volanului bolidului său de lux, mașină care costă zeci de mii de euro.

Și, dacă vă întrebați cine a putut să-l prindă la o asemenea viteză, aflați că însuși Gabi Bădălău s-a lăudat cu „performanțele sale” în materie de viteză, postând un InstaStory în care se vede clar cum gonește pe o șosea natională, ca la pista de raliu, cu 257 km/h.

Fanii lui Gabi Bădălău au rămas surprinși de cifra colosală pe care o arăta indicatorul de viteze, iar mulți dintre internauți i-au atras atenția controversatului om de afaceri să lase mai ușor pedala de accelerație.

S-au văzut, s-au iubit, s-au cuplat, s-au certat și împăcat de foarte multe ori. Relația dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău a fost una dintre cele mai mediatizate povești de dragoste din showbizul românesc.

Deși fanii ei din mediul virtual au atenționat-o pe fosta prezentatoare de la Kanal D să se gândească mai bine înainte de a continua idila cu Gabi Bădălău, Bianca și-a urmat inima, așa cum susține că a făcut de fiecare dată:

Alex Bodi a ieșit, recent, din arestul de la domiciliu după șase luni în care a fost reținut în propria-i vilă. Contactat de reporterii de la impact.ro și întrebat dacă există vreo șansă de împăcare între el și Bianca Drăgușanu, afaceristul din Mediaș a negat acest lucru:

„Cum să mă împac cu Bianca? Ea are o relație în prezent, eu am treburile mele, fiecare cu viața lui. S-au consumat unele lucruri împreună, așa că nu are sens să mai discutăm”, a declarat Alex Bodi pentru Impact.