Ce încearcă Gabi Bădălău să îi facă fostei soții. Claudia Pătrășcanu a recunoscut tot

Claudia Pătrășcanu și Andreea Bănică au ajuns la Judecătoria Sectorului 6, unde cea din urmă a fost audiată în procesul celor doi soți, în calitate de martor.

Azi a avut loc o nouă întrevedere în procesul de divorț dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău. Reîntâlnirea are ca scop pentru ca instanța să stabilească dacă vor primi custodia comună a copiilor sau dacă custodia va fi separată. Artista a cerut, de altfel, încă de la începutul scandalului custodia exclusivă a minorilor, întrucât crede că Gabi Bădălău nu este capabil ori responsabil să crească copiii.

La Tribunal a ajuns însă și Andreea Bănică, care la ultima întrevedere a făcut declarații uluitoare vizavi de căsncia Claudiei Pătrășcanu cu Gabi Bădălău. Însă de această dată Andreea Bănică nu a dorit să mai comenteze procesul de azi.

În schimb, Claudia Pătrășcanu a spus că a obosit din cauza războiului purtat cu Gabi Bădălău și a menționat că așteaptă finalizarea procesului și să ajungă la o înțelegere:

„Am obosit dar ce să fac? Mergem înainte. Normal că am obosit. Se întâmplă să se mai amâne, să se mai prelungească cu orele. Nu știu, este foarte ocupat, este prins și trebuie să îl înțelegem, eu am răbdare. Eu prima oară am fost audiată și am răspuns întrebărilor și de atunci nu mai vorbesc. Nu cer nimic, de aceea avem avocați. Tot prin acte se va realiza. (n.r. ai mai ținut legătura cu Gabi Bădălău?) Noi nu ținem legătura, nu înțeleg de ce am mai vrea din moment ce sunt jignită. Din partea mea dintotdeauna s-a dorit o relație amiabilă, nu știu el ce dorește.”, a spus Claudia Pătrășcanu, potrivit Spynews.