Fulgy și-a făcut praf propriii părinți. Ce a îndrăznit să spună despre Viorica și Ioniță de la Clejani

Ziua și scandalul pentru Fulgy. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a avut un derapaj incredibil la adresa propriilor săi părinți. Sătul de criticile care i-au fost aduse în ultimele două luni, artistul le-a transmis un mesaj jurnaliștilor, care i-a vizat și pe mama și tatăl său. Cum i-a desființat Fulgy pe Ioniță și Viorica de la Cleajani în doar câteva cuvinte.

Fulgy de la Clejani a revenit în centrul atenției mass-media după ce și-a jignit părinții. Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani i-a desființat pe mama și tatăl său într-o filmare publică, postată pe contul său de Instagram.

Sătul de numele său care a apărut în presă, în ultimele luni, din cauza scandalului cu substanțe interzise, controversatul tânăr le-a transmis un mesaj celor care l-au criticat, spunându-le să îl caute direct pe el pentru lămuriri și pe părinții săi, pe care i-a numit „lăutari care cântă după ureche”.

Fiul cântăreților de la Clejani pare să fie de necontrolat. După ce a ieșit de la clinica de dezintoxicare, Fulgy i-ar fi amenințat pe sora ei vitregă Ramona și pe copiii acesteia cu moartea. Bruneta le-a povestit internauților teroarea prin care trece de când fiul lui Ioniță de la Clejani îi trimite mesaje de amenințare.

„Să mă asculte și Ramona individa asta, vreau să fie foarte atentă la ce spun în următoare secunde. Sunt pe stradă și deja tremur de nervi pentru că îmi afectați imaginea, în al doilea rând dacă cineva în România mai îndrăznește să se lege de familia mea, jur că ameninț cum am amenințat-o pe ea de la criminal, șmecher…

Situația stă în felul următor, eu am niște probleme în momentul de față, nu am nevoie să tremur în loc să fiu fericit. Ascultați-mă ce vă spun, toată România, am lacrimi în ochi, vă rog să mă ascultați”, a declarat Fulgy, acum puțin timp, în cadrul unei emisiuni TV.