Fulgy, sechestrat în casă de Ionița și Viorica din Clejani?! Ce s-a întâmplat acum cu tânărul: ‘Nu mă droghez’

Din nou a fost scandal cu Poliţia, la poarta lui Ioniţă de la Clejani. De data aceasta, fiul Clejanior, Fulgy, a sunat la 112, după ce a spus că a fost închis în casă de către tatăl său.

„Vreau să mă duc la prietena mea, am 23 de ani”, spune Fulgy.

„Am chemat Poliţia, pentru că sunt sechestrat şi „şantajat” de către familia mea. Vreau să am o viaţă liberă, am dreptul la viaţă, oameni buni. Nu mă droghez, nu beau”, a declarat Fulgy, la Moft TV.

De asemenea, Fulgy a fost întrebat de Poliţie cum anume fost sechestrat, dacă el nu se afla în casă, iar acesta a răspuns: „Sunt uşile închise, am ieşit pe geam. Am 23 de ani şi merit libertate, nu sechestrat”, a continuat fiul lui Ioniţă de la Clejani. După ce Poliția a intervenit, Fulgy a plecat de acasă și s-a cazat la hotel.

Fulgy se află însă în scandal și cu sora sa vitregă, Ramona, care a obținut pe data de 7 iulie un ordin de protecție provizoriu împotriva lui Fulgy.

De altfel, Viorica de la Clejani a sărit în apărarea fiul ei, iar într-o postare pe rețelele de socializare i-a transmis Ramonei să lase balivernele. Fata cea mare a lui Ioniță, Ramona, nu a rămas fără răspuns:

„Mă așteptăm că mama lui Fulgy să aibă o atitudine mai înțeleaptă. Păi, dacă băiatul tău vine și spune că îmi violează copiii, tu vrei să îmi spui că asta e balivernă? Singură persoană ar trebui să fie tatăl meu, să discute și să aplaneze situația. Eu oricum merg mai departe, pentru că eu am trăit niște momente de groază. Mie îmi este teamă să mai merg în mașină, să mai plec unde am treabă. Sunt nevoită să refuz cântările pe unde am treabă, pentru că îmi este teamă. Sunt nevoită să merg cu bodyguarzii după mine”, a spus Ramona de la Clejani, în urmă cu câteva zile.