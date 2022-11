Frumuseţea moştenită din generaţie în generaţie. Nepoatele Anastasiei Lazariuc sunt nişte tinere superbe. Foto

Nepoatele Anastasiei Lazariuc sunt nişte tinere superbe. Beatrice și Anastasia, pe numele lor, sunt fiicele lui Andrei Lazariuc, fratele Ilenei Lazariuc. Amândouă au moștenit trăsături fizice armonioase, din generație în generație. Prima dintre ele este în vârstă de 28 de ani. Mezina, care poartă numele bunicii sale, are 21 de ani.

Nepoatele Anastasiei Lazariuc au țeluri diferite. Spiritul ambițios îl moștenesc de la mama și bunica lor. Uneia îi place mult moda, visând să devină un designer de succes. Alteia, îi place pictura. Chiar dacă interesele le diferențiază într-o oarecare măsură, dorința de a-și urma obiectivele le ajută să se întâlnească la mijloc de drum.

Mezina Anastasia a dezvăluit, în schimb, că îi place foarte mult să picteze. Mai mult decât să se implice în zona creațiilor vestimentare. Înclinația sa își are rădăcinile în talentele mamei, precum și ale bunicii sale.

„Amândouă m-au sprijinit. Mi-a plăcut foarte mult, am continuat, am început să fac expoziții. Pictez foarte mult în ulei. Am avut expoziții recent. Ultima mea expoziție a fost la Muzeul Țăranului, cu o pictură din atestatul meu, cu o femeie cu un cap de lup. Îmi propuneam să ajung să fac jocuri video și editing-uri pentru filme. Chiar aș vrea să continui cu asta. Mie îmi place să încerc foarte multe, și cu sport, și cu modelling”, a spus Anastasia.