Fructul minune care tratează infecțiile și combate îmbătrânirea. Toți românii ar trebui să îl consume zilnic

Tratează infecțiile, combate îmbătrânirea și discruge bacteriile – acestea sunt doar câteva dintre beneficiile leacului minune. Fructul poate fi întâlnit în Europa, nordul Asiei, Groenlanda, vestul Canadei și vestul Statelor Unite.

Afinele, pastilă de sănătate: tratează infecțiile și combate îmbrătrânirea. Medicii recomandă consumul de câteva ori pe săptămână

Afinele sunt cele mai sănătoase fructe, cu beneficii uimitoare pentru sănătate, având conținut ridicat de vitamine, minerale și antioxidanți. Un pahar de afine are aproximativ 80 de calorii și zero grăsimi sau colesterol. Aceeași cantitate are și 10 mg de sodiu, 20 de grame de carbohidrați și 4 grame de fibre, ceea ce înseamnă 15% din cantitatea zilnică recomandată.

Aceste fructe mențin sănătatea creierului, datorită vitaminelor A, complexului-B, C și E, zinc, sodiu, potasiu, cupru, magneziu, fosfor, mangan, ce pot preîntâmpina și apariția tulburărilor nevrotice. De asemenea, ele previn degenerarea sau distrugerea neuronilor, a celulelor creierului, ajutând la menținerea sănătății sistemului nervos central.

Specialistul în nutrițe Lygia Alexandrescu a explicat la ”Numai de Bine” de ce acest fruct nu ar trebui să lipsească din alimentația oamenilor: „În general, fructele de pădure sunt fructe cu indice glicemic inferior şi care sunt pur şi simplu pachete enzimatice, pachete de antioxidanţi, care ne protejează organismul şi în special membrana celulară de tot ce înseamnă atacul agenţilor oxidanţi, cei care distrug părţi din membrană şi permit să se strecoare în interiorul celulei modificând-o”.

Vânzătorii din piețe, obligați să avertizeze clienții dacă fructele sunt stropite cu ”imazalil”

Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a venit anul trecut cu o propunere interesantă, ce vizează în mod direct substanța numită ”imazalil”, unul dintre cele 180 de pesticide monitorizate în România și a cărui folosire este admisă încă din 2012. Cu ea se stropesc inclusiv cireșele, deși cojile tratate astfel nu ar trebui consumate.

Oficialii vor să interzică folosirea acestei substanțe în viitor, dar până atunci au în plan să oblige vânzătorii să afișeze mesaje care să atragă atenția asupra posibilelor riscuri, exact ca cele de pe pachetele de țigări cu ”fumatul ucide”.

„Informaţia poate fi utilă părintelui care achiziţionează pentru copil că poate fi otrăvitor. nu vreau să lansăm o psihoză naţională, însă dacă nu există calcule care să arate cât imazalil poate înghiţi un copil până să aibă un efect asupra sănătăţii lui”, a transmis ANPC.

Cei de la Protecția Consumatorului au transmis că Letonia, Portugalia, Cipru, Statele unite sau Australia au interzis această substanță. În schimb, în alte 24 de țări, inclusiv în România, este autorizată, cel puțin până pe 31 decembrie 2021. La expirarea acestui termen, pesticidul ar putea fi din nou autorizat sau interzis.