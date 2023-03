Fructul care are gust de carne. Este delicios și ajută să dai jos kilogramele în plus

Ai auzit vreodată despre fructul care are gust de carne? Este masiv și își schimbă aroma între dulce și sărat, în funcție de cât de copt este. Are numeroase beneficii pentru organismul uman: stimulează sănătatea cardiacă, luptă împotriva inflamațiilor și, în plus, te poate ajuta să scapi de kilogramele în plus. Iată despre ce este vorba!

Fructul care are gust de carne

Există un fruct străvechi care poate înlocui fără probleme carnea. Este masiv, crește în copac și este, totodată special pentru că își poate schimba gustul. În funcție de momentul în care îl consumi, poate să prezinte gust dulce sau sărat. Sună ireal, nu-i așa? Ei bine, specialiștii confirmă că acest caz este cât se poate de veridic.

Ai auzit vreodată despre jackfruit? Are coaja verde, groasă și poate să pară accidentată. Sub învelișul exterior însă, se află o adevărată minune nutrițională – o pulpă galbenă, fibroasă, pe care o poți mânca atât crudă, cât și gătită sub forma a diverse preparate, în funcție de preferințele pe care le ai.

Denumirea științifică pentru jackfruit este „Artocarpus heterophyllus”. Este un fruct tropical, cultivat în Asia, Africa și America de Sud și aparține aceleiași familii de plante ca smochinele și murele.

Jackfruit este cel mai mare fruct arboricol din lume, cântărind până la 40 de kilograme, în unele cazuri chiar și mai mult. Din fericire, produsul nu se comercializează doar la bucată în magazine. Mulți îl oferă spre vânzare sub formă de grame sau kilograme, ambalat în pungi sau depus în conserve.

Care sunt beneficiile jackfruit-ului

La fel ca multe alte fructe, jackfruit conține fibre, care stimulează digestia sănătoasă, și are foarte puține grăsimi. Potrivit specialiștilor în nutriție, o porție de 100 de grame de jackfruit conține: 3 grame de fibre, 2 grame de proteine, 0, 6 grame de grăsime și 95 de calorii.

Fructul cu gust de carne are multe vitamine, minerale și fitochimicale – toate asigurând numeroase beneficii organismului uman: victima C, vitamina B6, vitamina B3, vitamina B2, vitamina B9, calciu, magneziu, potasiu, precum și fosfor.

„Dacă mâncaţi 10-12 boabe din acest fruct, nu veţi avea nevoie să mâncați jumătate de zi”, a declarat Shyamala Reddy, cercetător la Universitatea de Ştiinţe Agricole din Bangalore, India, citat de The Independent.

Citește și: Fructul minune care tratează infecțiile și combate îmbătrânirea. Toți românii ar trebui să îl consume zilnic

Specialiștii spun că este un adevărat miracol pentru sănătate. Datorită proprietăților sale, jackfruit-ul stimulează sănătatea cardiacă, luptă împotriva inflamațiilor din corp și, în plus, te poate ajuta să scapi chiar și de kilogramele în plus. Atenție, însă! Dacă ai alergie la latex sau la polenul de mesteacăn, se recomandă evitarea sa.