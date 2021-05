Fructonata, produsul genial inventat de o româncă. Secretul rețetei care i-a adus faimă mondială

O româncă a inventat un produs de care cei mai mulți s-au îndrăgostit imediat. Cum este această pastă care poate fi folosită în mai multe moduri și care este secretul rețetei dezvăluit chiar de creatoarea sa. I-a adus faima imediat!

Fructonată, produsul genial al unei orădence

Fructonata este un produs unic în industria alimentară gândit chiar de o româncă. Acesta presupune conservarea fructelor prin concentrare la temperatură sub 42 de grade Celsius, fără pasteurizare finală.

Simona Bișboacă în vârstă de 38 de ani este inginer în industria alimentară și cercetător și este cunoscută ca inventatoarea elixirului tinereții care constă într-un extract din sâmburi și pielițe de struguri. După ani și ani de experimente și cercertăi, specialistul a reușit să aducă pe piață un produs unic în lume, o inovație în industria alimentară:

“Din 2011 am început să testăm o nouă tehnologie de procesare a fructelor, într-un mod cât mai blând, pentru a menţine bunătatea fructelor la borcan. Am pornit de la idea de ce trebuie fiartă sau pasteurizată dulceaţa dacă ştim că peste 60 grade se distrug vitaminele, enzimele şi tot ce e mai bun din fructe? Am mers pe conservarea fructelor prin procesarea la temperaură de sub 42 grade, să fie raw sau crude, dar să aibă un termen de conservare îndelungat, la temperatură ambientală. Asa a apărut fructonata. Procesăm la temperaturi de sub 42 de grade şi nu folosim pasteurizarea, practic produsul final este unul crud, raw vegan. Pentru că prin utilizarea temperaturilor înalte de procesare şi a pasteurizării se pierd vitamine, se pierd enzime şi practic tot ce e mai bun din fructe. Fructonata de cireşe este foarte concentrată, având 420 de grame de fruct pentru 100 de grame de produs finit. ”

Simona Bișboacă

Ce conține acesta?

Produsul se regăsește sub forma unei paste, așa că poate fi tartinabil, folosit în mixturi, în amestecul de cereale pentru micul dejun, în gustări pentru adulți și chiar indicat pentr bebeluș sau solosit în diverse băuturi cu iaurt. „Gust adevarat de fructe! Produs raw vegan, nepasteurizat, concentrat în vid la maximum 42°C. Ingrediente: afine de pădure* (fruct pasat), must proaspăt concentrat*. *din agricultură ecologică UE. Pentru obținerea a 100g produs finit s-au folosit 230g afine de pădure.

Cantitate neta: 155 g Poate conține urme de sâmburi. Fara gluten”, arată descrierea produsului de pe site-ul oficial Gusturibio.ro de unde poate fi comandat. Băutura costă 65.50 de lei și se pare că este pe gustul românilor care au încercat-o pentru că deja este stoc epuizat în dreptul acestuia.