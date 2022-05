Fructele care trebuie consumate în luna iunie. Ce beneficii au

Alimentele de sezon nu sunt numai bune pentru farfuriile noastre, ci și pentru planetă. Dacă știți ce fructe sau legume sunt de sezon acum, puteți economisi bani. În plus, consumul de alimente de sezon va face ca mesele să fie mai gustoase. Ca în fiecare an, și în această zonă există un trend al fructelor de sezon. Și cum se apropie luna iunie, am zis să vă facem recomandările de rigoare.

Luna iunie are alimentele și fructele sale de sezon

Atunci când vorbim de alimentele și fructele de sezon, sunt extrem de multe. Asta înseamnă că multe supermarketuri vor avea oferte și promoții pentru surplusul de alimente organice.

Cumpărați în vrac fructe și legume atunci când sunt de sezon. Congelați alimentele înainte ca acestea să devină mai scumpe în lunile următoare.

De exemplu, atunci când roșiile sunt în sezon, faceți un lot de sos pentru paste cu roșii și congelați-le în recipiente pentru paste și supe.

Fructele de sezon în luna iunie

Vara începe cu adevărat în iunie. Este cea mai bună lună pentru fasole, pak choi și dovlecei, în timp ce căpșunile, zmeura, afinele și roșiile au început să se coacă. Eglefinul și macroul intră, de asemenea, în sezon.

În această lună este vremea fructelor delicioase, pline de vitamine și bogate în nutrienți. Nutriționiștii spun că în iunie este recomandat să avem pe masă fructe, precum caise, afine, cireșe sau fructe de kiwi.

În aceeași listă mai găsim și alte fructe, precum zmeura, căpșunile, al căror sezon se apropie sezonul, dar și roșiile.

Ce legume de sezon ne sunt recomandate în iunie de nutriționiști

În afară de fructele de sezon, nutriționiștii ne recomandă și o gamă variată de legume pe care să le consumăm în perioada lunii iunie. Majoritatea sunt de sezon.

La fel ca în cazul fructelor, sunt pline de vitamine, cu un aport consistent pentru sănătate și sunt bogate în nutrienți. În lista de recomandări regăsim legume precum anghinare, sparanghel, vinete, fasole boabe, în sezon la jumătatea lunii iunie, și chiar morcovi.

Lista continuă și cu alte legume de sezon, precum dovlecei, fenicul, cartofi noi, mazăre. De pe masa noastră nu va trebui să lipsească în luna iunie nici ardeii verzi, rucola, spanacul, ceapa de primăvară, napii sau cresonul de apă.

Beneficiile consumului de alimente de sezon

Există o serie de avantaje ale consumului de alimente de sezon, de care beneficiază portofelul, papilele gustative și mediul înconjurător în general. De regulă, fructele și legumele sunt mai proaspete și mai gustoase atunci când sunt de sezon.

Vor fi fost recoltate recent și cultivate la nivel local. Produsele obținute în afara sezonului lor sunt adesea cultivate în condiții gestionate în alte părți ale lumii, iar transportul lor către magazinele locale necesită timp și multă distanță.

Acest lucru nu numai că este mai costisitor, dar pune în pericol și calitatea și aroma alimentelor. În schimb, legumele și fructele de sezon vor fi mai ieftine pentru că au fost cultivate de fermierii locali.

În același timp, nu vor genera costuri uriașe de transport. De asemenea, vor avea un gust superior, deoarece timpul scurs de la cules până la apariția în farfurie este considerabil mai scurt.

În plus, cumpărarea de alimente de sezon este, de asemenea, mai bună pentru mediu. Acest lucru se datorează faptului că drumul lor mai scurt până la magazin va avea o amprentă de carbon mai bună decât cea a alimentelor care au fost transportate de la mii de kilometri distanță.