Frații Pavăl tocmai au dat o nouă lovitură în România. Acționarii Dedeman, cel mai mare retailer de bricolaj de la noi din țară, își doresc să își extindă afacerile, așa că au la mână achiziții de milioane de lei. Aceștia pot sta liniștiți după s-au îndreptat spre o afacere ce le va aduce mult succes.

Frații Dedeman, o nouă lovitură de succes. Ce afacere le-a atras atenția

Vehiculul de investiții financiare Pavăl Holding avea la finalul primului trimestru din 2021 un pachet de 0,84% de acțiuni din producătorul de medicamente Antibiotice Iași. Această investiție valorează 2,8 milioane de lei. Cei doi frați ce sunt acționari la Dedeman au decis să meargă mai departe cu noua afacere, căci la finalul anului 2020 apăreau doar cu 0,78% în rapoartele ATB.

În timp ce frații Pavăl dau o nouă lovitură în România, fondul american de investiții Broadhurts Investments Limited, ce este administrat de New Century Holdings și îl are la cârma operațiunilor în România pe Siminel Andrei, și-a diminuat deținerea de la 3,2% la 2,68% în doar trei luni. Investiția este egală cu 9 milioane de dolari, așa că sume mari sunt găsite la Antibiotice Iași.

Siminel Andrei este, de altfel, acționarul majoritar Tradeville, potrivit Ziarul Financiar. În timp ce Broadhurts a luat o decizie majoră și a vândut din acțiunile deținute, frații Pavăl de la Dedeman au decis să meargă mai departe și să investească în afacerea cu medicamentele. Compania de stat are o capitalizare estimată la 364 milioane de lei, deci nu este de mirare faptul că reprezintă o atracție pentru unii dintre cei mai cunoscuți afaceriști din România.

Frații Dedeman au pornit de la zero. Ce afaceri dețin

Pentru a se asigura că nu există probleme, frații Pavăl își transferă afacerile din orice domeniu sub umbrela unui alt holding. Cei doi au început încă din 2020 să mute firme la Pavăl Holding pentru a nu pierde niciun ban. Ei se bucură de investiții de succes, printre care suma de 300 de milioane de euro ce a fost direcționată către investiții imobiliare.

Aceștia au pornit de la zero după revoluție, dar în 10 ani au ajuns unii dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România cu ajutorul Dedeman. Aceștia mai dețin trei clădiri de birouri The Bridge, achiziționate cu 200 de milioane de euro de la Forte Partners, dar și proiectul The Office din Cluj pe care l-au cumpărat cu 100 de milioane de euro. Frații Pavăl mai au un parteneriat cu Ionuț Dumitrescu pentru dezvoltarea unui parc logistic în Chitila. Pavăl Holding este acționat unic la firma The Bridge 2 Office Building, dar afaceriștii nu s-au oprit aici, îndreptându-și atenția și spre agricultură.