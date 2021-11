Frații Dedeman au dat o nouă lovitură. Cât de bogați sunt, le-au dat distanță tuturor

Frații Dedeman au arătat tuturor cât de bogați sunt. Ce lovitură importantă au oferit de curând afaceriștii? Mișcarea lor a demonstrat totul. Un top a arătat rezultatele impresionante după munca de zeci de ani a celor doi.

Dragoș și Adrian Pavăl sunt unii din cei mai de succes afaceriști de la noi. Aceștia dețin celebrul lanț de magazine Dedeman, iar acum au surprins cu o lovitură uriașă prin care au venit cu o demonstrație. Concret, cu ajutorul unui top al celor mai valoroase companii din România s-a aflat cât sunt de bogați.

Alte patru companii au depășit pragul de un miliard de dolari fiecare. Mai mult decât atât, mai sunt și alte companii care sunt aproape să depășească acest prag. Ediția cu numărul 16 a anuarului Top 100 cele mai valo­roa­se companii din România este realizat în colaborare cu casa de investiții BT Capital Partners și cu Veridio și plasează pe primul loc compania UiTapth.

Pavăl Holding este compania ‘umbrelă’ prin care frații Dedeman controlează retailer-ul celebru, dar și o serie de pariuri la bursa de la București. Aceasta se află pe locul 2. Cea mai puternică bancă locală după active rămâne Banca Transilvania, ulterior fiind urmată de Bitdefender și de retailer-ul Altex. Pavăl Holing a intrat în clasament direct pe locul al doilea cu o evaluare la 4.2 miliarde de euro.

Dedeman a apărut în anul 1992, la Bacău, sub forma unui butic de 16 metri pătrați în care se vindeau de la sucuri și gume de mestecat, până la unghiere și papuci de casă. Frații Dedeman au povestit chiar ei despre succesul pe care l-au avut în timp și viziunea care i-a adus acum foarte bogați.

„Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician.

Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri. Era o mare penurie de produse şi, fiind vorba de nişte mărunţişuri care, pe atunci, erau foarte căutate.

Şi încă din prima lună de activitate am fost informatizaţi. Am cumpărat un calculator şi ţineam gestiunea pe el. Aşa am învăţat ce înseamnă să administrezi o afacere şi cât de important e fiecare detaliu”, au povestit afaceriștii, pentru adevărul.ro.