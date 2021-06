Frații Dedeman au dat lovitura în 2020. Nu mulți sunt ca ei în România

Frații Dedeman se bucură de încă o reușită care s-a petrecut în anul 2020. Care sunt rezultatele pe care le-au avut în primul an de pandemie? Mulți afaceriști au sperat la asemenea lovitură într-un an normal, nu doar într-unul încercat de criza sanitară.

Dedeman este cel mai mare lanț de magazine de bricolaj de la noi din țară și se bucură foarte mult de atenția românilor care au devenit clienți fideli încă de la deschidere. Calitatea și prețurile avantajoase din dreptul unor obiecte i-au făcut pe cei mai mulți să revină în magazinele lor.

Retailer-ul s-a bucurat astfel aproape întotdeauna de cifre bune de afaceri, iar nici în anul 2020 nu au stat la coadă din această privință. Dedeman a încheiat anul lovit dur de pandemie cu afacere nete de 9.08 miliarde de lei, cu 10.52% chiar mai mari decât în anul 2019.

Cifrele sunt indicate de bilanțurile depuse de firmă la Finanțe și sunt comparate de economica.net. Concret, lanțul de magazine a avut marjă de profit de peste 16% în anul trecut de peste 16% în 2020, aflându-se într-o creștere față de cea din anul precedent.

Firma a ajuns recent și la cel mai mare număr mediu de salariați de până acum cu o medie de peste 11.000 de angajați în 2020, cu peste 600 de oameni în plus față de nivelul raportat la Finanțe în 2019.

„Este vorba despre profit operaţional acumulat de-a lungul anilor şi nerepartizat de la Dedeman, repartizat ca dividend la sfârşitul anului 2020 la care se adaugă dividendele de la toate companiile unde Pavăl Holding deţine participaţii“, spune Dragoş Pavăl.

„Părinţii mei sunt oameni simpli, de la ţară. Chiar dacă nu au făcut şcoli înalte, au o înţelepciune a lor. Norocul nostru a fost să avem părinţi înţelepţi, care ne-au educat şi ne-au format astfel încât să înţelegem că fără muncă nu poţi obţine niciodată nimic. Originea modestă n-a fost niciodată o povară, din contră, m-a ajutat enorm. Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician. Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri”

Dragoș Păvăl (Sursa: adevărul.ro)