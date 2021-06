Frații Dedeman se bucură de extrem de multe reușite în ultima perioadă. Cei doi sunt deja cunoscuți pentru unul dintre cele mai importante lanțuri cu materiale de construcții, dar afacerile lor tind să se extindă spre foarte multe alte domenii în ultima perioadă. Cât despre clienții lor, se pare că o nouă ofertă inedită îi așteaptă.

Frații Dedeman dezvoltau începând cu anul 1992 afacerea de mare succes, dar probabil că nu se așteptau să ajungă la atât de multe afaceri profitabile. Aceștia au scos o nouă ofertă pe piață acum, considerată de mulți a fi imposibilă în România. Chiar dacă multe persoane visau la unele servicii întâlnite doar în alte țări, se pare că afaceriștii își doresc să ducă totul la un alt nivel și în propria țară.

Compania Dedeman va oferi de acum încolo toate cele necesare pentru renovarea locuinței. Bineînțeles, clienții ce sunt interesați de astfel de servicii vor putea să închirieze echipamentul chiar din magazinele ce se găsesc în mai multe orașe din țară, așa că totul va deveni acum din ce în ce mai ușor datorită fraților afaceriști.

În timp ce frații Pavăl sunt unii dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România și mereu au grijă să se orienteze și spre alte domenii, puțini știu că aceștia au pornit de jos. Chiar dacă cei doi au crescut într-o familie modestă, ei au primit educația necesară pentru a putea să facă lucruri mari în propria țară.

„Părinţii mei sunt oameni simpli, de la ţară. Chiar dacă nu au făcut şcoli înalte, au o înţelepciune a lor. Norocul nostru a fost să avem părinţi înţelepţi, care ne-au educat şi ne-au format astfel încât să înţelegem că fără muncă nu poţi obţine niciodată nimic. Originea modestă n-a fost niciodată o povară, din contră, m-a ajutat enorm.

Am înfiinţat o firmă şi am închiriat un spaţiu de 16 metri pătraţi, pe care l-am amenajat noi. Am angajat o vânzătoare, am improvizat nişte tejghele din lemn şi din sticlă şi am început să vindem. Câştigam într-o lună zece salarii pe care le luam la întreprinderea de stat ca informatician. Mergeam în Bucureşti, era un centru comercial numit «Massa», şi căram de acolo cu Dacia socrilor mei diverse produse. Gumă de mestecat, unghiere, tot felul de mărunţişuri.”, declara Dragoș Pavăl în trecut.