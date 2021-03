Fratele secret al lui Cătălin Botezatu. Nimeni nu știa despre el: are doar 28 de ani

Ce detalii sunt cunoscute despre fratele secret al lui Cătălin Botezatu? Extrem de puțini oameni știau despre existența lui. Diferența dintre vârstele celor doi e uriașă, pentru că tânărul are doar 28 de ani.

Detalii despre fratele secret al lui Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu este una din cele mai mari personaje din showbiz-ul românesc. Cu toate că fanii lui știu multe detalii despre cariera sa, acesta a continuat să păstreze discreția în ceea ce privește viața personală.

Designer-ul are un frate secret de care foarte puțini au știut. Fostul jurat de la „Bravo, ai stil” a oferit un secret aparte pentru impact.ro. Costel Botezatu, tatăl lui, a avut mai multe partenere de-a lungul timpului.

Alexandru, tânăr în vârstă de 28 de ani, este copilul soției tatălui lui. Creatorul de modă a dezvăluit că nu are o relație cu acesta, dar a continuat să aibă numai cuvinte de laudă la adresa lui. ”Îl cunosc pe Alexandru de când era copil, este un băiat bun, dar nu avem tangențe.

Ne-am văzut de câteva ori, dar atât, fără să avem o relație apropiată. Acest băiat este fiul soției tatălui meu”, a spus creatorul de modă, care în 2020 s-a lăudat că tatăl său trecut de vârsta de 70 de ani ”încă mai poate” și a precizat că speră să semene cu el.

„M-am îndrăgostit de ea la prima vedere, când susțineam împreună examenul la Facultatea de Teatru”

Vedeta a povestit în urmă cu ceva timp că s-a îndrăgostit la prima vedere de o femeie superbă care nu i-a devenit nici măcar iubită, astfel trăind o dragoste platonică. Concret, este vorba despre Bianca Brad, una din cele mai frumoase femei din România care făcea ravagii cu imaginea sa în anii trecuți ai modei.

”De aproape 30 de ani, Bianca Brad reprezintă un etalon de frumusețe. M-am îndrăgostit de ea la prima vedere, când susțineam împreună examenul la Facultatea de Teatru. Ea mi-a îndrumat pașii către lumea modei.

Îmi zicea, la un moment dat, că aș avea mari șanse să devin manechin, mai ales că, în acea perioadă, mulți manechini români rămăseseră în străinătate, fusese un exod puternic. Am susținut un concurs, am luat cu brio acele examene și am urcat pe scenă, alături de Bianca Brad.

De acolo, a început nebunia, ei îi datorez ceea ce sunt”, a spus el. Cei care i-au urmărit evoluția știu deja că prin sufletul acestuia au trecut multe femei celebre din România și nu numai.