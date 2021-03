Cătălin Botezatu și-a scris testamentul deja. Surpriză: cine va moșteni afacerile sale

Cătălin Botezatu și-a ”scris” testamentul și știe dea cine o să ducă mai departe numele și va conduce afacerea sa din modă. Acesta o să lase lucruri de valoare unor persoane apropiate, dar și unor instituții din țară și din străinătate.

„Sunt câțiva oameni care vor duce mai departe numele ”Botezatu” sau cel puțin asta cred eu. Știu exact ce trebuie să fac. Sunt oameni care vor beneficia de bani, oameni necunoscuți care sunt amărâți. Sunt instituții care vor beneficia de bani, atât în țară cât și în stăinătate. Există două persoane dragi mie care vor avea de câștigat lucruri materiale și aici mă refer strict la partea financiară. Cele două persoane la care mă refer habar nu au de acest lucru și nu cred că se vor gândi la asta.(..)

Copiii mei nu cred că sunt în stare să ducă mai departe numele meu. Și nici nu îmi doresc acest lucru. Presupuși copii, care există sau care vor veni de aici încolo nu îmi vor duce numele mai departe. Acest lucru îl vor face oamenii cu care am început să lucrez, care știu să facă afaceri și fashion”, a declarat Cătălin Botezatu, potrivit wowbiz.ro.

Designetul Cătălin Botezatu a trecut prin două operații dificile în Turcia. Specialiștii din Turcia i-au găsit acestuia o tumoră canceroasă în urmă cu un an și i-au extirpat jumătate de colon. Ulterior, starea sa de sănătate s-a ameliorat, dar cu toate că răspuns foarte bine tratamentelor, acesta a avut nevoie de o altă intervenție.

„N-am nici măcar o săptămână de la operație. N-am cum să nu fiu bine. Toată lumea îmi spune stai acasă să te odihnești! Nu am cum, nu pot. Locul meu e aici. Medicii mi-au zis că e totul bine. Mai puțin stres. Fără stres… Asta mă omoară cel mai tare”, a mărturisit Cătălin Botezatu.

De altfel, Cătălin Botezatu anunțase și pe conturile de socializare că va suferi o nouă intervenție în Turcia.

„Nu vreau să mai citiți că sunt bolnav, că m-am internat internat, că am suferit nu știu ce intervenție, că sunt grav, că iar am ajuns pe patul de spital. Sunt din nou la Istanbul, sunt din nou la spitalul care are grijă de mine și la propriu și la figurat. Sunt aici pentru o nouă intervenție chirurgicală, dar e o intervenție safe (n.r.: sigură) din toate punctele de vedere și sunt pe mâini bune. Doctorii de la spitalul de aici, unde vin de ori câte ori este nevoie, sunt cei mai în măsură și cei mai buni. Așadar voi avea o intervenție chirurgicală”, a spus el pe Instagram.