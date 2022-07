De ce a mers Laurențiu Reghecampf acasă la Anamaria Prodan, la un an de la separare. Momentul șocant care s-a petrecut

A trecut un an de zile de când Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf s-au despărțit. Recent, celebra impresară de fotbal și tehnicianul s-au întâlnit la casa unde fiica regretatei Ionela Prodan locuiește împreună cu ai ei copii. Vizita a durat 15 minute. Ce s-a întâmplat, de fapt.

La mijlocul anului 2021, Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan puneau capăt unei relații de mai bine de 15 ani de zile. Agentul FIFA și antrenorul de fotbal și-au spus adio și se află, în prezent, în plin proces de divorț.

Recent, noi detalii au ieșit la iveală privind divorțul deceniului în România. Potrivit Spynews, Laurențiu Reghecampf a mers acasă la Anamaria Prodan, acolo unde s-a întâlnit cu mama fiului său Bebeto.

Deși nu a făcut publice informațiile pe care le-a discutat cu fostul ei soț, impresara a dezvăluit ce atitudine a adoptat Reghe atunci când au dat ochi în ochi. Conform spuselor Anamariei Prodan, întâlnirea ar fi durat 15 minute, timp în care iubitul Corinei Caciuc ar fi stat cu privirea în pământ.

„Nu, absolut niciuna, nu ne dorim, nu ne interesează. (n.r. să țină legătura cu Laurențiu Reghecampf). El a mai venit o dată acasă, a stat 15 minute, a stat cu capul în jos, și atunci s-a ridicat și a plecat cu capul în pământ.

Este o vorbă care spune totul >. Eu am avut toată viața chestia asta, am luat lucruri stricate și am încercat să le repar, să le lipesc.

Numai că, oricât de frumoasă și fină ar fi lipitura aceea, se vede și, cu timpul cu cât încerci să o lustruiești mai tare ea se vede și crapă, iar finalul este același”, a declarat Anamaria Prodan la Antena Stars.