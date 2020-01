Fotografie de colecție. Cum arăta Laura Codruța Kovesi în adolescență. Prin ce chinuri a trecut ca sportivă de performanță

Cum arăta procurorul Laura Codruța Kovesi, născută Lascu, în adolescență? Din clasa întâi până la 22 de ani a practicat baschet. Prin ce chinuri a trecut ca sportivă de performanță?

Laura Kovesi este fiica procurorului Ioan Lascu, care a deținut din 1980 până în 2010 funcția de șef al Parchetului de pe lângă Judecătoria Mediaș. Fratele ei, Sergiu Lascu, a devenit în anul 2010 director general adjunct al Direcției Tehnologia Informația și Comunicare din Transgaz. Kovesi a absolvit învățământul preuniversitar la Mediaș, unde a evoluat ca baschetbalistă la Club Sportiv Școlar Mediaș.

De acolo a fost selecționată în echipa națională de baschet feminin-cadete a României, cu care a câștigat în 1989 la Timișoara titlul de vicecampioană europeană. De atunci încolo, sportul a dispărut din viața sa. Și-a amintit mai multe despre acea perioadă când a acordat un interviu fostului mare jucător de baschet Virgil Stănescu. Povestește că a fost foarte frumos, dar s-a oprit, pentru că trebuia să studieze mult în acei ani.

„Baschetul este cel mai frumos sport, în opinia mea. Eu la început, în clasa I, am făcut atletism, eram foarte energică, apoi în clasa a doua am trecut la baschet. Practic, din clasa a doua până la 22 de ani am practicat acest sport! Atunci m-am oprit, era și greu, că trebuia să studiez mult în acei ani.. Eu la club jucam pivot, dar la echipa națională de cadete, cu care am devenit vicecampioană europeană la Timișoara, în 1989, eram extremă stânga!”, a povestit fosta șefă DNA.