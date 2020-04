Fotografia cu Ștefania de la Asia Express a dărâmat recorduri în România. Cum s-a pozat iubita lui Speak

Speak și Ștefania se iubesc de trei ani și au format o echipă și la Asia Express, nu numai acasă, unde au ajuns până în semifinală. Aventura vieții lor i-a adus mai aproape, așa că artistul și-a cerut de soție partenera. Amândoi au făcut marele anunț și pe conturile lor de socializare, alături de o fotografie. Mai inspirată a fost Ștefania, care a dărâmat recordurile în România cu imaginea postată.

În ediția din 14 aprilie a reality show-ului Asia Express, Speak și-a luat inima în dinți și a cerut-o de soție pe Ștefania, după trei ani de iubire. Atunci când concurenților li s-a cerut să scrie o scrisoare către partenerul de echipă din competiție, artistul a transformat-o într-o adevărată declarație de dragoste, care s-a încheiat cu el, în genunchi, întrebând-o dacă vrea să îi fie soție.

„După ce am semnat contractul am avut o din asta, am zis, `bă, ăsta e și un test pentru noi` dacă treci de Asia cam ce poate să fie mai rău? Nu cred că o să ne mai întâlnim noi vreodată cu situații din astea, adică sper să nu ajungem în situațiile în care să cerșim sau să nu avem unde să dormim.

Mai rău nu, decât dacă o ia unul dintre noi razna. Ăsta e un test și e și un moment special că bine dacă nu se întâmpla cum trebuia nu-l mai scoateam”, a spus cântărețul la Xtra Night Show de la Antena 1.