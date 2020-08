Foto. Simona Halep, schimbare de look care a aprins imaginația fanilor. Cum arată acum

Simona Halep a decis să se retragă de la US Open 2020 din cauza temerilor legate de pandemia de coronavirus. Astfel, turneul de la Praga, pe care a și reușit să îl câștige, rămâne singurul disputat după restartul din circuitul WTA. Iar pentru Halep urmează o nouă pauză destul de lungă. Va mai juca abia în partea a doua a lunii septembrie, când tenisul feminin revine în Europa. Și ar urma să fie cap de serie numărul 1 la WTA Roma, turneu de categorie Premier 5.

Simona Halep, încă o lună de pauză după succesul obținut la WTA Praga

Cu atâta timp liber la dispoziție, Simona Halep a simțit că este cel mai bun moment pentru o schimbare de look. Iar pentru asta a apelat la hairstilista Laura Elena, cea la care Simona este deja un client obișnuit. A fost activitate intensă și, în cele din urmă, rezultatul final a fost unul de excepție. Iar fanii au apreciat imediat noul look al Simonei Halep. Prietenii de pe rețelele de socializare au lăudat inițiativa și au dat like pozei pe care fostul lider mondial a postat-o la final.

Simona Halep profită la maximum de timpul liber, dar cu siguranță a fi fost mai bine pentru ea să fie pe terenul de tenis. Mai ales că este într-o formă excelentă și poate la cea mai bună perioadă pentru a face performanță. Din păcate, pandemia de coronavirus a dat peste cap calendarul WTA. Au fost anulate turneele din perioada martie – iulie. Iar la reluarea sezonului, Simona Halep a decis să joace doar în turneele din Europa. Tot de teama deplasărilor în timpul pandemiei de coronavirus.

Principalul obiectiv al Simonei Halep pentru 2020 rămâne titlul de la Roland Garros. Competiție care în acest an a fost mutată în toamnă, în perioada 27 septembrie – 11 octombrie. Simona Halep are șanse mari să fie cap de serie numărul 1 la Paris, în condițiile în care Ashleigh Barty se gândește serios să nu mai joace în acest an.