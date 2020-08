Colaborarea dintre Halep și Darren Cahill se putea încheia săptămâna trecută! Australianul a spus totul

Simona Halep a ales să nu participe la ediția din acest an a US Open, care va avea loc în perioada 31 august – 13 septembrie. Decizia venită imediat după victoria de la Praga a fost surprinzătoare din multe puncte de vedere. Mai ales că Darren Cahill se află în această perioadă la New York și chiar a declarat că nu își simte sănătatea pusă în pericol. A fost la vremea respectivă interpretat ca fiind un mesaj pentru Halep, o îndemnare să meargă în SUA. Dar australianul a ținut să precizeze că nu a avut nici măcar o clipă această intenție.

Darren Cahill le-a explicat americanilor că Halep nu poate fi convinsă să își schimbe deciziile importante

La New York, Darren Cahill comentează pentru ESPN meciurile de la Western & Southern Open și US Open. Jurnaliștii de la Channel 9 l-au întrebat dacă a încercat să o convingă pe Simona Halep să vină în SUA. Să îi transmită că riscurile nu sunt chiar atât de mari pe cât s-ar putea teme ea. Cahill a închis repede discuția și le-a explicat americanilor că Simona nu poate fi prea ușor influențată. Ba chiar că ar fi riscant pentru el să încerce să intervină.

„Nu aș rezista mult timp ca antrenor al Simonei dacă aș încerca eu să o conving să facă lucruri pe care nu și le dorește”, le-a spus Darren Cahill celor de la Channel 9.

Și Simona Halep a povestit cum a decurs discuția cu Darren Cahill. Într-adevăra, australianul s-a temut să influențeze în vreun fel decizia româncei.

„Am vorbit cu Darren Cahill aproape în fiecare zi pentru că el coordonează de la distanță antrenamentele mele. Mi-a spus că lucrurile sunt în regulă acolo, dar că decizia îmi aparține numai mie”, a declarat Simona Halep în timpul turneului de la Praga.